Если за окном дождь, включите один из этих фильмов
В последнее время в июне стоит не слишком хорошая погода, что только усиливает меланхоличное настроение. В такие дни хочется только укутаться в теплый плед, полакомиться чем-нибудь не слишком полезным и выпить любимый напиток.
А 24 Канал считает, что лучшим дополнением к дождю за окном станет просмотр одного из фильмов из этого списка, который подарит вам самые разные эмоции – всё зависит от вашего выбора.
Не пропустите 7 высокорейтинговых фильмов, от которых не сможете оторваться ни на минуту
"Хатико: Самый верный друг", 2009
Рейтинг IMDb: 8,1
Фильм рассказывает о реальной истории, которая произошла в Японии. Однажды профессор на вокзале нашел щенка, который впоследствии стал его лучшим другом. Собаку назвали Хатико. Когда он подрос, то провожал и встречал с работы своего хозяина. Но однажды профессор не появился. Не пришел и на следующий день. Он не знал, что его хозяин больше никогда не вернется, однако преданность оставалась в его сердце до конца собачьей жизни.
"Хатико: Самый верный друг": смотрите онлайн трейлер фильма
"Остров проклятых", 2010
Рейтинг IMDb: 8,2
Психологический детективный триллер рассказывает о федеральных маршалах США, которые приезжают в закрытую психиатрическую больницу "Эшлифф" для особо опасных преступников. Их задача – расследовать дело об исчезновении одной из пациенток, которая утопила собственных детей и исчезла из запертой комнаты.
Но постепенно история превращается в стирающуюся грань между реальностью и безумием.
"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма
"Призрак", 1990
Рейтинг IMDb: 7,1
Молодая пара, Сэм и Молли, переезжают в новую квартиру и строят планы на будущее. Их идилия рушится, когда они возвращаются из театра и на них нападает грабитель. В ходе схватки с преступником Сэм погибает от пули, но внезапно осознает, что остается в мире живых в виде призрака.
"Призрак": смотрите онлайн трейлер фильма
"Монте-Карло", 2011
Рейтинг IMDb: 5,8
Легкая романтическая комедия, в которой скромная поездка трех техасских подруг в Париж превращается в роскошное приключение, когда одну из девушек по ошибке принимают за богатую британскую наследницу.
Вместо того чтобы раскрыть правду, подруги решают поехать вместо нее в Монте-Карло. Их ждут дизайнерские наряды, роскошные отели, балы и свидания.
"Монте-Карло": смотрите онлайн трейлер фильма
Эти фильмы – разные. И именно поэтому этот список становится уникальным, ведь каждый может выбрать тот жанр, который сейчас больше всего соответствует душевному состоянию.