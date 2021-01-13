Старый Новый год отмечают в Украине в ночь на 14 января 2021 года. А чтобы создать особую атмосферу перед праздником, предлагаем посмотреть ленты, которые уже проверены временем.

Уверены, что все киноманы уже успели посмотреть "Один дома", "Отпуск по обмену", "Реальную любовь" и все части "Гарри Поттера". Поэтому 24 канал решил подобрать на Старый Новый год фильмы, которые уже прошли проверку временем и получили положительные отзывы зрителей. Поэтому под бой курантов и с шампанским выбирайте идеальный праздничный фильм.

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"Старый Новый год"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 5,7

Начать подборку мы решили с тематического фильма "Старый Новый год". Лента расскажет о различных героях, которых объединяет одно – каждый верит, что в канун праздника возможно все.

"Старый Новый год": смотрите трейлер к фильму

"Привет семье"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,3

Семья Стоунов очень дружелюбная, поэтому и каждый большой праздник собирается за одним столом. И очередные новогодние и рождественские дни не должны были нарушать семейную гармонию. Однако приезд в дом Эверетта с безупречной и несколько скованной невестой Мередит вносит дисбаланс. Теперь родственники объединяют усилия, чтобы до Нового года убедить мужчину не идти к алтарю.

"Привет семье": смотрите трейлер

"Семьянин"

Год выхода – 2000

Рейтинг IMDb – 6,8

У бизнесмена Джека Кэмпбелла есть все: престижная работа, дорогое авто и квартира в доме с консьержем. Единственное, чего нет у мужчины – это семья. Однако перед праздниками все меняется: Джек просыпается в доме с бывшей девушкой, которая уверяет, что является его женой, и двумя детьми. И пока главный герой будет искать способ, как вернуть все назад, поймет, что быть семьянином – это не так плохо.

"Семьянин": смотрите трейлер

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"Вам письмо"

Год выхода – 1998

Рейтинг IMDb – 6,7

Добавить романтики вечеру поможет фильм "Вам письмо". По сюжету, Кетлинн Келли унаследовала книжный магазин от матери и вкладывает в его развитие все время. Однако неподалеку Джо Фокс открывает новый магазин с книгами, что может привести его конкурентку к банкротству. И хотя пара в жизни является врагами, в сети они переписываются, открывая самые большие секреты жизни.

"Вам письмо": смотрите трейлер к фильму

"День сурка"

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Еще одна атмосферная комедия – "День сурка". И хотя она не имеет отношения к Новому году, прекрасно поднимет настроение перед праздником.

В центре сюжета – самоуверенный журналист Фил Коннорс, который отнюдь не в восторге, что должен снимать сюжет о каком-то сурке. И ему придется делать это снова и снова, ведь мужчина попал в необычную петлю времени, которая возвращает его в 2 февраля. А выбраться из этого Фил сможет только тогда, когда изменится и покорит сердце красавицы Риты.

"День сурка": смотрите трейлер

"Кудряшка Сью"

Год выхода – 1991

Рейтинг IMDb – 5,9

Перед праздниками возможно все. В это верят мошенник Билл Дансер и сирота Сью, которые уже не один раз обманывали людей, чтобы нажиться на их чувстве вины. Но судьба приводит парочку к богатой юристке Грей Эллисон, которая неожиданно проявляет симпатию к кудряшке Сью и заодно к Биллу. Зимняя комедия стала любимой для многих киноманов и идеально подойдет для просмотра в семейном кругу.

"Кудряшка Сью": смотрите трейлер

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"Когда Гарри встретил Салли"

Год выхода – 1989

Рейтинг IMDb – 7,6

Гарри и Салли знают друг друга еще со школы, поэтому убеждены, что между ними может быть только дружба. Главные герои пытаются найти свою любовь, поиски которой всегда сводятся к их встрече. Кульминационная сцена приходится на Новый год, что символически покажет: история этой парочки будет иметь второй этап.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер

"Поездка в Америку"

Год выхода – 1988

Рейтинг IMDb – 7,0

Не меньшую популярность среди зрителей получила культовая зимняя комедия "Поездка в Америку". Фильм расскажет о принце африканской страны, приехавшем в США искать себе жену. Чтобы больше понимать жизнь американцев, он устраивается на работу в забегаловку. И именно там наследник престола и встретит свою любовь. Без курьезов здесь, конечно, не обойдется.

"Поездка в Америку": смотрите трейлер

"Квартира"

Год выхода – 1960

Рейтинг IMDb – 8,3

Но если вы охотно бы пересмотрели черно-белую ленту о новогодних праздниках, тогда предлагаем классику Голливуда – фильм "Квартира". Фильм расскажет о Си Си Бакстера, которого унижают и всячески травят в новой компании. Чтобы добиться успеха, мужчина идет на отчаянный шаг: он решает отдать свою квартиру в аренду боссу. И пока начальники развлекаются в помещении с любовницами, Си Си мерзнет на улице, надеясь, что его жертвы найдут вознаграждение. Однако знакомство с женщиной кардинально все меняет.

"Квартира": смотрите трейлер