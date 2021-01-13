Что посмотреть на Старый Новый год 9 атмосферных лент, проверенных временем
Старый Новый год отмечают в Украине в ночь на 14 января 2021 года. А чтобы создать особую атмосферу перед праздником, предлагаем посмотреть ленты, которые уже проверены временем.
Уверены, что все киноманы уже успели посмотреть "Один дома", "Отпуск по обмену", "Реальную любовь" и все части "Гарри Поттера". Поэтому 24 канал решил подобрать на Старый Новый год фильмы, которые уже прошли проверку временем и получили положительные отзывы зрителей. Поэтому под бой курантов и с шампанским выбирайте идеальный праздничный фильм.
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"Старый Новый год"
Год выхода – 2011
Рейтинг IMDb – 5,7
Начать подборку мы решили с тематического фильма "Старый Новый год". Лента расскажет о различных героях, которых объединяет одно – каждый верит, что в канун праздника возможно все.
"Старый Новый год": смотрите трейлер к фильму
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"Привет семье"
Год выхода – 2005
Рейтинг IMDb – 6,3
Семья Стоунов очень дружелюбная, поэтому и каждый большой праздник собирается за одним столом. И очередные новогодние и рождественские дни не должны были нарушать семейную гармонию. Однако приезд в дом Эверетта с безупречной и несколько скованной невестой Мередит вносит дисбаланс. Теперь родственники объединяют усилия, чтобы до Нового года убедить мужчину не идти к алтарю.
"Привет семье": смотрите трейлер
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"Семьянин"
Год выхода – 2000
Рейтинг IMDb – 6,8
У бизнесмена Джека Кэмпбелла есть все: престижная работа, дорогое авто и квартира в доме с консьержем. Единственное, чего нет у мужчины – это семья. Однако перед праздниками все меняется: Джек просыпается в доме с бывшей девушкой, которая уверяет, что является его женой, и двумя детьми. И пока главный герой будет искать способ, как вернуть все назад, поймет, что быть семьянином – это не так плохо.
"Семьянин": смотрите трейлер
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"Вам письмо"
Год выхода – 1998
Рейтинг IMDb – 6,7
Добавить романтики вечеру поможет фильм "Вам письмо". По сюжету, Кетлинн Келли унаследовала книжный магазин от матери и вкладывает в его развитие все время. Однако неподалеку Джо Фокс открывает новый магазин с книгами, что может привести его конкурентку к банкротству. И хотя пара в жизни является врагами, в сети они переписываются, открывая самые большие секреты жизни.
"Вам письмо": смотрите трейлер к фильму
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"День сурка"
Год выхода – 1993
Рейтинг IMDb – 8,0
Еще одна атмосферная комедия – "День сурка". И хотя она не имеет отношения к Новому году, прекрасно поднимет настроение перед праздником.
В центре сюжета – самоуверенный журналист Фил Коннорс, который отнюдь не в восторге, что должен снимать сюжет о каком-то сурке. И ему придется делать это снова и снова, ведь мужчина попал в необычную петлю времени, которая возвращает его в 2 февраля. А выбраться из этого Фил сможет только тогда, когда изменится и покорит сердце красавицы Риты.
"День сурка": смотрите трейлер
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"Кудряшка Сью"
Год выхода – 1991
Рейтинг IMDb – 5,9
Перед праздниками возможно все. В это верят мошенник Билл Дансер и сирота Сью, которые уже не один раз обманывали людей, чтобы нажиться на их чувстве вины. Но судьба приводит парочку к богатой юристке Грей Эллисон, которая неожиданно проявляет симпатию к кудряшке Сью и заодно к Биллу. Зимняя комедия стала любимой для многих киноманов и идеально подойдет для просмотра в семейном кругу.
"Кудряшка Сью": смотрите трейлер
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"Когда Гарри встретил Салли"
Год выхода – 1989
Рейтинг IMDb – 7,6
Гарри и Салли знают друг друга еще со школы, поэтому убеждены, что между ними может быть только дружба. Главные герои пытаются найти свою любовь, поиски которой всегда сводятся к их встрече. Кульминационная сцена приходится на Новый год, что символически покажет: история этой парочки будет иметь второй этап.
"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер
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"Поездка в Америку"
Год выхода – 1988
Рейтинг IMDb – 7,0
Не меньшую популярность среди зрителей получила культовая зимняя комедия "Поездка в Америку". Фильм расскажет о принце африканской страны, приехавшем в США искать себе жену. Чтобы больше понимать жизнь американцев, он устраивается на работу в забегаловку. И именно там наследник престола и встретит свою любовь. Без курьезов здесь, конечно, не обойдется.
"Поездка в Америку": смотрите трейлер
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"Квартира"
Год выхода – 1960
Рейтинг IMDb – 8,3
Но если вы охотно бы пересмотрели черно-белую ленту о новогодних праздниках, тогда предлагаем классику Голливуда – фильм "Квартира". Фильм расскажет о Си Си Бакстера, которого унижают и всячески травят в новой компании. Чтобы добиться успеха, мужчина идет на отчаянный шаг: он решает отдать свою квартиру в аренду боссу. И пока начальники развлекаются в помещении с любовницами, Си Си мерзнет на улице, надеясь, что его жертвы найдут вознаграждение. Однако знакомство с женщиной кардинально все меняет.
"Квартира": смотрите трейлер
Источник: Kino 24
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