Старий Новий рік відзначають в Україні в ніч на 14 січня 2021 року. А щоб створити особливу атмосферу перед святом, пропонуємо переглянути стрічки, які вже перевірені часом.

Впевнені, що всі кіномани вже встигли переглянути "Сам удома", "Відпустку за обміном", "Реальну любов" і всі частини "Гаррі Поттера". А тому 24 канал вирішив підібрати на Старий Новий рік фільми, які вже пройшли перевірку часом і отримали схвальні відгуки глядачів. Тож під бій курантів і з шампанським обирайте ідеальний святковий фільм.

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"Старий Новий рік"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 5,7

Розпочати добірку ми вирішили з тематичного фільму "Старий Новий рік". Стрічка розкаже про різних героїв, яких об'єднує одне – кожен вірить, що у переддень свята можливо все.

"Старий Новий рік": дивіться трейлер до фільму

"Привіт сім'ї"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,3

Родина Стоунів дуже дружня, тому й кожне велике свято збирається за одним столом. І чергові новорічні-різдвяні дні не мали порушувати сімейну гармонію. Однак приїзд у будинок Еверета з бездоганною і дещо скованою нареченою Мередіт вносить дисбаланс. Тепер родичі об'єднують зусилля, щоб до Нового року переконати чоловіка не йти до вівтаря.

"Привіт сім'ї": дивіться трейлер

"Сім'янин"

Рік виходу – 2000

Рейтинг IMDb – 6,8

Бізнесмен Джек Кемпбелл має все: престижну роботу, дороге авто і квартиру в будинку з консьєржем. Єдине, чого не має чоловік – це сім'ї. Однак перед святами все змінюється: Джек прокидається в домі з колишньою дівчиною, яка запевняє, що є його дружиною, та двома дітьми. І поки головний герой шукатиме спосіб, як повернути все назад, зрозуміє, що бути сім'янином – це не так погано.

"Сім'янин": дивіться трейлер

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"Вам лист"

Рік виходу – 1998

Рейтинг IMDb – 6,7

Додати романтики вечору допоможе фільм "Вам лист". За сюжетом, Кетлінн Келлі успадкувала книжкову крамницю від матері та вкладає в її розвиток весь час. Однак неподалік Джо Фокс відкриває новий магазин з книгами, що може призвести його конкурентку до банкрутства. І хоч пара в житті є ворогами, в мережі вони листуються, відкриваючи найбільші секрети життя.

"Вам лист": дивіться трейлер до фільму

"День бабака"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 8,0

Ще одна атмосферна комедія – "День бабака". І хоч вона не має стосунку до Нового року, чудово підніме настрій перед святом.

У центрі сюжету – cамовпевнений журналіст Філ Коннорс, який аж ніяк не в захваті, що має знімати сюжет про якогось бабака. Та йому доведеться робити це знову і знову, адже чоловік потрапив у незвичну петлю часу, яка повертає його в 2 лютого. А вибратись з цього Філ зможе тільки тоді, коли зміниться та підкорить серце красуні Ріти.

"День бабака": дивіться трейлер

"Кучерявка Сью"

Рік виходу – 1991

Рейтинг IMDb – 5,9

Перед святами можливо все. В це вірять шахрай Білл Дансер і сирота Сью, які вже не один раз обманювали людей, щоб нажитись на їхніх почуття провини. Та доля приводить парочку до багатої юристки Грей Еллісон, яка несподівано проявляє симпатію до кучерявки Сью та заодно і до Білла. Зимова комедія стала улюбленою для багатьох кіноманів та ідеально підійде для перегляду в родинному колі.

"Кучерявка Сью": дивіться трейлер

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"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Рік виходу – 1989

Рейтинг IMDb – 7,6

Гаррі та Саллі знають один одного ще зі школи, тому переконані, що між ними може бути тільки дружба. Головні герої намагаються знайти своє кохання, пошуки якого завжди зводяться до їхньої зустрічі. Кульмінаційна сцена припадає на Новий рік, що символічно покаже: історія цієї парочки матиме інший етап.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер

"Поїздка в Америку"

Рік виходу – 1988

Рейтинг IMDb – 7,0

Не меншу популярність серед глядачів отримала культова зимова комедія "Поїздка в Америку". Фільм розповість про принца африканської країни, який приїхав до США шукати собі дружину. Щоб більше розуміти життя американців, він влаштовується на роботу в забігайлівку. І саме там спадкоємець престолу і зустріне своє кохання. Без курйозів тут, звісно, не обійдеться.

"Поїздка в Америку": дивіться трейлер

"Квартира"

Рік виходу – 1960

Рейтинг IMDb – 8,3

Та якщо ви залюбки б переглянули чорно-білу стрічку про новорічні свята, тоді пропонуємо класику Голлівуду – фільм "Квартира". Фільм розповість про Сі Сі Бакстера, якого принижують та всіляко цькують у новій компанії. Щоб добитись успіху, чоловік йде на відчайдушний крок: він вирішує віддати свою квартиру в оренду босу. І поки начальники розважаються у помешканні з коханками, Сі Сі мерзне на вулиці, надіючись, що його жертви знайдуть винагороду. Однак знайомство з жінкою кардинально все змінює.

"Квартира": дивіться трейлер