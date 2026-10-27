Погода ужасная, зато кино – просто великолепное: 5 фильмов, которые спасут ваш вечер

24 Канал собрал пять фильмов, которые помогут пережить пасмурный вечер. Здесь вас ждут забавные приключения, романтика, неожиданные знакомства и истории, после которых мир кажется чуть добрее.

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"Стажер", 2015

Жанр: комедия, драма.

IMDb: 7,1

70-летний Бен Витакер решает, что пенсия – это, конечно, замечательно, но сидеть дома и ждать старости как-то скучновато. Поэтому устраивается стажером в модную интернет-компанию, которой руководит молодая и амбициозная Джулс Остин. Сначала коллеги воспринимают нового сотрудника как милого дедушку, случайно заблудившегося по пути в пенсионный фонд. Однако вскоре выясняется, что его жизненный опыт ценнее любых бизнес-курсов.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 59% положительных рецензий. Обозреватели отмечают великолепное взаимодействие главных актеров, хотя и считают сюжет несколько предсказуемым. Впрочем, именно за такую легкость этот фильм и хочется пересматривать.



"Стажер": смотреть трейлер

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"Застрять в Палм-Спрингс", 2020

Жанр: романтическая комедия, фантастика.

IMDb: 7,4

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Найлс и Сара знакомятся на свадьбе, которая должна была стать обычным романтическим приключением. Но вместо следующего утра их ждет тот же самый день. И так снова, снова и снова. Оказавшись во временной петле, герои решают использовать ситуацию по полной. Ведь зачем беспокоиться о последствиях, если завтра все равно не наступит?

Что говорят критики: Фильм имеет 95% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят оригинальный юмор, непредсказуемые повороты и великолепную химию между Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти.



"Застрять в Палм-Спрингс": смотреть трейлер

"Миссис Харрис едет в Париж", 2022

Жанр: комедия, драма.

IMDb: 7,1

Обычная лондонская уборщица Ада Харрис однажды видит роскошное платье Christian Dior и решает, что обязательно должна его приобрести. Есть только одна маленькая проблема: наряд стоит столько, что на эти деньги можно было бы прожить несколько лет. Но разве настоящую мечту могут остановить какие-то финансовые мелочи? Женщина начинает копить деньги и отправляется в Париж, где ее ждут приключения, новые знакомства и мир высокой моды, который совсем не готов к такой гостье.

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Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 94% положительных рецензий. Критики особенно отмечают очаровательную игру Лесли Мэнвилл, атмосферу Парижа 1950-х и искреннюю историю о том, что мечтать никогда не поздно.

"Миссис Харрис едет в Париж": смотреть трейлер

"Улица ржи", 2023

Жанр: романтическая комедия.

IMDb: 7,2

Двое молодых лондонцев, Дом и Яс, знакомятся после неудачных романтических отношений. Оба пережили разрывы и, казалось бы, должны держаться как можно дальше от новых любовных приключений. Но судьба, как всегда, обладает своеобразным чувством юмора. Герои отправляются на прогулку по Южному Лондону, которая постепенно превращается в череду забавных ситуаций, откровенных разговоров и неожиданных открытий.

Что говорят критики: Фильм получил 98% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели называют его свежим взглядом на романтические комедии и хвалят яркую картинку, естественные диалоги и харизму главных актеров.



"Улица ржи": смотреть трейлер

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"Тельма", 2024

Жанр: комедия, приключенческий боевик.

IMDb: 6,9

93-летняя Тельма становится жертвой телефонных мошенников, которые выдают себя за ее внука и выманивают деньги. Казалось бы, обычная пенсионерка должна была бы обратиться в полицию и смириться с потерей. Но наша героиня решает, что пришло время показать преступникам, с кем они связались. Вооружившись решимостью и заручившись помощью пожилого друга, Тельма отправляется на поиски мошенников. И превращается в настоящего агента 007, только вместо спортивного автомобиля у нее электроскутер.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 98% положительных рецензий. Обозреватели восхищаются игрой Джун Сквибб, остроумным юмором и тем, как авторам удалось превратить серьезную тему старения в веселое и трогательное приключение.

"Тельма": смотреть трейлер

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