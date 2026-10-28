Николь Кидман с чужим носом и неузнаваемый Бэйл: 5 фильмов, которые вас удивят

24 Канал собрал пять фильмов, в которых знаменитые актеры предстали в совершенно неожиданных образах. И если некоторые перевоплощения вызывают восхищение, то другие заставляют серьезно задуматься, на что только не пойдут звезды ради хорошего сценария.

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"Монстр"

Год: 2003

Жанр: криминальная драма, биография, триллер.

IMDb: 7,3

В ролях: Шарлиз Терон, Кристина Риччи, Брюс Дерн.

Фильм основан на реальной истории Эйлин Уорнос – женщины, которая зарабатывала на жизнь проституцией, а впоследствии стала серийной убийцей. Знакомство с молодой Селби дарит ей надежду на новую жизнь. Однако попытки вырваться из привычной среды заканчиваются трагедией. Для этой роли Шарлиз Терон изменила внешность: набрала вес, использовала специальный грим и накладные зубы. От привычного образа голливудской красавицы не осталось практически ничего.

Что говорят критики: фильм имеет 81% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Роджер Эберт настолько восхитился игрой Терон, что признался: во время просмотра даже не узнал актрису. За эту роль она получила "Оскар".

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"Монстр": смотреть трейлер

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"Машинист"

Год: 2004

Жанр: психологический триллер, драма, детектив.

IMDb: 7,6

В ролях: Кристиан Бэйл, Дженнифер Джейсон Ли, Айтана Санчес-Хихон.

Тревор Резник работает на заводе и страдает от бессонницы. Мужчина утверждает, что не спал уже целый год, а его жизнь постепенно превращается в кошмар. После несчастного случая на работе Тревор начинает замечать загадочные записки и странного мужчину, которого, кажется, больше никто не видит.

Ради роли Кристиан Бэйл похудел примерно на 28 килограммов. Его изможденный облик настолько поразил зрителей, что физическая трансформация стала одной из самых обсуждаемых особенностей фильма. Правда, повторять подобные эксперименты со здоровьем точно не стоит.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 77% положительных рецензий. Обозреватели особенно отмечают самоотверженную игру Бейла и мрачную атмосферу, которая держит в напряжении до самого финала.



"Машинист": смотреть трейлер

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"Гром в тропиках"

Год: 2008

Жанр: комедия, боевик, сатира.

IMDb: 7,1

В ролях: Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший, Джек Блэк, Том Круз.

Группа избалованных голливудских актеров отправляется в джунгли снимать дорогой военный блокбастер. Но съемочный процесс выходит из-под контроля, а вымышленные боевые действия вдруг становятся настоящими. И пока главные герои пытаются выжить, в Голливуде всем руководит Лес Гроссман – наглый, лысый и чрезвычайно вспыльчивый продюсер.

Самое интересное, что этого персонажа сыграл Том Круз. Почему зрители получили лысого мужчину с бородой, огромными руками и сомнительными танцевальными талантами, вместо привычного красавца из боевиков?

Что говорят критики: Фильм получил 82% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики высоко оценили острую сатиру на Голливуд, абсурдный юмор и неожиданные актерские перевоплощения.

"Гром в тропиках": смотреть трейлер

"Бэтмен"

Год: 2022

Жанр: криминальный триллер, боевик, детектив.

IMDb: 7,8

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Колин Фаррелл.

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В Готэме появляется загадочный серийный убийца, который оставляет Бэтмену сложные подсказки. Расследование приводит супергероя к самым опасным представителям криминального мира города. Среди них – Освальд Кобблпот, известный как Пингвин.

И вот здесь начинается настоящая магия гримеров. Под толстым слоем сложного пластического грима скрывается Колин Фаррелл. Знаменитого ирландского актера превратили в коренастого криминального авторитета с обвисшим лицом, шрамами и залысинами.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 85% положительных рецензий. Обозреватели хвалят его за мрачную атмосферу, детективный сюжет и необычную интерпретацию знакомых персонажей.

"Бэтмен": смотреть трейлер

"Часы"

Год: 2002

Жанр: психологическая драма, мелодрама.

IMDb: 7,5

В ролях: Николь Кидман, Мерил Стрип, Джулианна Мур, Эд Харрис.

Фильм рассказывает истории трех женщин, живущих в разные десятилетия, но связанных романом "Миссис Деллоуэй" Вирджинии Вульф. Одна пытается написать книгу, другая чувствует себя несчастной в браке, а третья готовит вечеринку для близкого друга. Каждая переживает свою драму и ищет смысл жизни.

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Николь Кидман сыграла писательницу Вирджинию Вульф. Для перевоплощения актрисе изменили форму носа с помощью специального протеза, нанесли ненавязчивый макияж и сделали характерную прическу.

Что говорят критики: Фильм имеет 79% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики отмечают сильный актерский ансамбль, эмоциональную глубину и непростую историю об одиночестве. За роль Вирджинии Вульф Кидман получила "Оскар".

"Часы": смотреть трейлер

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