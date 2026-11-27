После насыщенной рабочей недели меньше всего хочется смотреть очередную кинематографическую трагедию, разгадывать сложные сюжетные загадки или искать скрытый смысл в финале. Иногда для счастья достаточно удобного дивана, чего-то вкусненького и комедии, после которой не понадобится сеанс психотерапии.

24 Канал подготовил подборку небанальных комедий с харизматичными героями, остроумными диалогами и отчаянными приключениями. Сохраните, чтобы на выходных не тратить полвечера на поиски фильма.

"Ночные игры", 2028

Жанр: комедия, криминал, детектив

IMDb: 6,9

Макс и Энни обожают проводить вечера за играми в компании друзей. Однажды брат Макса организует необычный квест с похищением и расследованием преступления. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда вымышленное преступление оказывается вполне реальным, а участники игры даже не подозревают, насколько серьезно они влипли.

Почему стоит посмотреть: абсурдные ситуации, непредсказуемые сюжетные повороты, черный юмор и великолепный комедийный дуэт Джейсона Бейтмана и Рэйчел МакАдамс. После этого фильма обычная партия в "Монополию" покажется удивительно безобидным развлечением.



"Ночные игры": смотреть трейлер

"Зависнуть в Палм-Спрингс", 2020

Жанр: романтическая комедия, фантастика

IMDb: 7,4

Беззаботный Найлз и Сара знакомятся на свадьбе, после которой оказываются во временной петле. Теперь они вынуждены бесконечно переживать один и тот же день, экспериментируя со всеми возможными сценариями развития событий. И пока одни люди мечтают, чтобы выходные никогда не заканчивались, главные герои готовы на все, лишь бы наконец наступило завтра.

Почему стоит посмотреть: солнечная атмосфера, небанальная романтика, саркастические диалоги и оригинальный взгляд на отношения. Легкая, но совсем не примитивная комедия, которая оставляет приятное послевкусие.



"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотреть трейлер

"Славные парни", 2016

Жанр: криминальная комедия, боевик, детектив

IMDb: 7,4

Лос-Анджелес, 1970-е годы. Не слишком успешный частный детектив Холланд Марч и наемник Джексон Хили вынуждены объединить усилия, чтобы расследовать исчезновение девушки и загадочную смерть актрисы фильмов для взрослых. Правда, работают они настолько своеобразно, что порой создается впечатление, будто преступники гораздо более компетентны, чем сами детективы.

Почему стоит посмотреть: Райан Гослинг и Рассел Кроу создали удивительно органичный комедийный дуэт. Ретро-эстетика, колоритные персонажи, едкий юмор и криминальные приключения делают этот фильм идеальным вариантом для субботнего вечера.



"Славные парни": смотреть трейлер

"Невыносимое бремя огромного таланта", 2022

Жанр: комедия, боевик, криминал

IMDb: 7,0

Николас Кейдж играет самого себя – актера, переживающего карьерный кризис и испытывающего финансовые проблемы. За миллион долларов он соглашается посетить день рождения своего состоятельного поклонника. Однако приятное путешествие превращается в шпионскую авантюру, когда в дело вмешивается ЦРУ. Теперь актеру придется применить навыки, которые раньше были нужны ему исключительно перед камерой.

Почему стоит посмотреть: Николас Кейдж безжалостно иронизирует над собственной карьерой, а Педро Паскаль придает истории особый шарм. Солнечные пейзажи, абсурдные приключения и великолепная химия между актерами – именно то, что нужно для отдыха.



"Невыносимое бремя огромного таланта": смотреть трейлер

"Каскадер", 2024

Жанр: романтическая комедия, боевик

IMDb: 6,8



После серьезной травмы каскадер Кольт Сиверс возвращается к работе над масштабным блокбастером, режиссером которого является его бывшая возлюбленная. Когда главная звезда фильма загадочно исчезает, Кольту приходится расследовать подозрительное дело, выполнять опасные трюки и параллельно пытаться наладить личную жизнь. И все это, конечно, без возможности попросить дублера.

Почему стоит посмотреть: взрывная смесь романтики, зрелищных трюков, самоиронии и голливудского абсурда. Райан Гослинг и Эмили Блант прекрасно дополняют друг друга, а фильм не перегружает зрителя лишней драмой.

"Каскадер": смотреть трейлер

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