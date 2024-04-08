Кино 24 подобрал несколько откровенных фильмов, которые подойдут для просмотра вдвоем на вечер. Они улучшат интим в паре и обеспечат удачное времяпрепровождение.

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"Любовник леди Чаттерлей"

Год выпуска: 2022

Рейтинг IMDb: 6.6

Романтическая драма создана по сюжету одноименного романа. Фильм рассказывает о леди Чаттерлей, которая находится в браке, но не чувствует себя в нем счастливой. Девушка влюбляется в лесника, который работает в загородном имении ее мужа.

"Любовник леди Чаттерлей": смотрите трейлер онлайн

"Сухая Мартина"

Год выпуска: 2018

Рейтинг IMDb: 5.8

Комедийно-эротическая драма рассказывает о Мартине Андраде – популярной аргентинской певице. Она сексуально раскованная, но становится холодной после разрыва с парнем. Внезапно певица сбегает в Чили, чтобы вернуть свое либидо: все благодаря странной встрече с фанаткой и свидании с его бывшим парнем.

"Сухая Мартина": смотрите трейлер онлайн

"Страстная измена"

Год выпуска: 2023

Рейтинг IMDb: 4.1

Драматический роман создан по роману Сью Геккер. Бухгалтер Баби узнает, что бойфренд изменял ей несмотря на многие годы в отношениях. Она начинает новую жизнь и встречает Марко. Их отношения полны сексуального напряжения и возможностей узнавать что-то новое об интиме. Но последствия могут быть опасными.

"Страстная измена": смотрите трейлер онлайн

Выбирайте ленту, которая понравилась вам больше всего. И проведите незабываемый вечер.