Кинематограф помогает сохранить память об искусственном голоде 1932 – 1933 годов и показать миру преступления советского режима без цензуры. Сегодня, 28 ноября, Украина чтит память миллионов людей, которых власти СССР сознательно заморили голодом.

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку художественных фильмов украинских и зарубежных режиссеров, которые по-разному освещают эту трагедию.

"Цена правды" (2019)

Рейтинг IMDb: 6,9

В 1933 году валлийский журналист Гарет Джонс отправляется в Москву, чтобы взять интервью у Сталина. Однако вместо этого он тайно едет в вымершие от голода украинские села. Несмотря на тотальное слежение спецслужб СССР, репортер фиксирует масштабы катастрофы и первым в западной прессе публикует правду о геноциде. Именно эти разоблачительные материалы впоследствии вдохновили Джорджа Оруэлла на создание культовой антиутопии "Скотный двор".

"Цена правды": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за острую актуальность и важность освещения реальных фактов. В то же время критики отмечают определенные сценарийные недостатки во второй половине фильма.

"Поводырь" (2014)

Рейтинг IMDb: 7,6

Выжить в охваченной террором Украине 1930-х годов десятилетнему американцу Питеру помогает случайная встреча со слепым кобзарем Иваном Кочергой. Отец мальчика, инженер Майкл Шемрок, погибает в Харькове из-за секретных документов о подготовке массовых репрессий. Поэтому ребенок спасается бегством от преследователей. Путешествуя по деревням в качестве проводника музыканта, мальчик воочию видит страшные последствия искусственного голода.

"Поводырь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: в рецензиях на IMDb обозреватели отмечают операторскую работу Сергея Михальчука, выразительные визуальные образы и эмоциональную глубину актерской игры. Однако обозреватели указывают на чрезмерную мелодраматичность и затянутый хронометраж картины.

"Голод-33" (1991)

Рейтинг IMDb: 7,5

Драма режиссера Олеся Янчука стала первым полнометражным художественным фильмом о " Голодомор " в истории украинского кино. В основу сюжета лег известный роман Василия Барки "Желтый князь", что описывает трагедию через судьбу обычной крестьянской семьи Катранников. Советские активисты силой берут у людей последнее зерно, обрекая их на медленную смерть.

"Голод-33": смотрите отрывок из фильма онлайн

Что говорят критики: на портале IMDb кинокритики и зрители высоко оценивают бескомпромиссную честность режиссуры, аутентичность быта и мощную игру актеров. В то же время обозреватели предупреждают о чрезвычайной эмоциональной тяжести просмотра из-за кадров голода.

"Горькая жатва" (2017)

Рейтинг IMDb: 6,0

По мотивам реальных событий 1932 – 1933 годов канадские кинематографисты украинского происхождения создали первый англоязычный художественный фильм о Голодоморе. В центре сюжета – молодой художник из казацкого рода Юрий, который пытается спасти любимую Натальку и дать отпор большевистскому террору. Режиссер Джордж Менделюк соединил романтическую линию с показом вооруженного сопротивления крестьян против насильственной коллективизации.

"Горькая жатва": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики положительно оценивают инициативу рассказать западной аудитории о малоизвестной странице европейской истории. Однако обозреватели критикуют картину за упрощенные диалоги, шаблоны голливудской мелодрамы и недостаточную глубину раскрытия характеров героев.

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