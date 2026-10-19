Если вам понравился "Однажды в Голливуде": 3 захватывающих фильма о реальной жизни каскадеров

Фильм "Однажды в Голливуде" мастерски показал колоритную дружбу между актером и его верным дублером. Если вам понравилась эстетика этой опасной профессии, кинематограф предлагает еще много историй о людях, которые ежедневно рискуют жизнью ради идеального кадра.

24 Канал подготовил подборку фильмов о мастерах трюков, которые станут идеальным выбором для яркого киновечера в компании друзей. Эти фильмы поразят вас головокружительными виражами и неожиданными сюжетными поворотами.

"Каскадеры" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,8

Опытный дублер Кольт Сиверс получает серьезную травму спины на съемках и решает навсегда покинуть киноиндустрию. Однако обстоятельства заставляют мужчину вернуться на съемочную площадку, ведь главная звезда нового блокбастера внезапно пропадает без вести. Кольт отправляется на поиски капризного актера, чтобы спасти режиссерский дебют своей бывшей девушки. Теперь каскадеру предстоит применить все свои профессиональные навыки в реальной жизни против настоящих преступников.

"Каскадеры": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную химию между главными актерами и искреннее уважение создателей к тяжелому труду дублеров. В то же время киноэксперты критикуют картину за то, что режиссер несколько затянул хронометраж и добавил чрезмерное количество клише в романтическую линию.

"Драйв" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

Днем молчаливый парень работает голливудским каскадером и виртуозно выполняет опасные автомобильные трюки. Ночью же он помогает грабителям скрываться с места преступления. Привычная жизнь героя резко меняется, когда он решает помочь своей очаровательной соседке и ее мужу, который только что вышел из тюрьмы. Очередное ограбление идет не по плану, и теперь водителю приходится защищать новых друзей от жестоких мафиози.

"Драйв": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают гениальную режиссуру и стильный визуал. Впрочем, киноэксперты критикуют картину за чрезмерную жестокость, которая резко контрастирует с меланхоличным началом истории.

"Доказательство смерти" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,0

Бывший каскадер Майк преследует молодых девушек на своем модифицированном черном автомобиле. Мужчина превратил машину в смертельное оружие, которое гарантирует безопасность только водителю на специальном сиденье. Преступник безнаказанно устраивает кровавые аварии на пустынных трассах и наслаждается страхом своих жертв. Однако очередная группа девушек, которые сами работают в киноиндустрии, решает дать жесткий отпор психопату и начинает собственную охоту на него.

"Доказательство смерти": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают диалоги и феноменальную постановку автомобильных погонь. Однако киноэксперты критикуют картину за то, что режиссер искусственно растянул диалоги в первой половине истории, а также за специфический темп, который утомляет неподготовленного зрителя.

Завантаження опитування… Показати повністю

Для поклонников фильма "Однажды в Голливуде" есть хорошие новости, ведь Брэд Питт возвращается к своей культовой роли Клиффа Бута.