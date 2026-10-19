24 Канал підготував добірку фільмів про майстрів трюків, які стануть ідеальним вибором для гучного кіновечора в компанії друзів. Ці стрічки вразять вас карколомними віражами та несподіваними сюжетними поворотами.

"Каскадер" (2024)

Рейтинг IMDb: 6,8

Досвідчений дублер Кольт Сіверс серйозно травмує спину на зйомках і вирішує назавжди покинути кіноіндустрію. Однак обставини змушують чоловіка повернутися на майданчик, адже головна зірка нового блокбастера раптово зникає безвісти. Кольт вирушає на пошуки примхливого актора, щоб врятувати режисерський дебют своєї колишньої дівчини. Тепер майстру трюків треба застосувати всі професійні навички у реальному житті проти справжніх злочинців.

"Каскадер": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між головними акторами та щиру повагу творців до важкої праці дублерів. Водночас кіноексперти критикують стрічку за те, що режисер дещо затягнув хронометраж і додав надмірну кількість кліше у романтичну лінію.

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"Драйв" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,8

Вдень мовчазний хлопець працює голлівудським каскадером і віртуозно виконує небезпечні автомобільні трюки. Вночі ж він допомагає грабіжникам тікати з місця злочину. Звичне життя героя різко змінюється, коли він вирішує допомогти своїй чарівній сусідці та її чоловіку, який щойно вийшов із в'язниці. Чергове пограбування йде не за планом, і тепер водій мусить захищати нових друзів від жорстоких мафіозі.

"Драйв": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають геніальну режисуру та стильний візуал. Втім, кіноексперти критикують стрічку за надмірну жорстокість, яка різко контрастує з меланхолійним початком історії.

"Доказ смерті" (2007)

Рейтинг IMDb: 7,0

Колишній каскадер Майк переслідує молодих дівчат на своєму модифікованому чорному автомобілі. Чоловік перетворив машину на смертельну зброю, яка гарантує безпеку лише водієві на спеціальному сидінні. Злочинець безкарно влаштовує криваві аварії на пустельних трасах і насолоджується страхом своїх жертв. Однак чергова група дівчат, які самі працюють у кіноіндустрії, вирішує дати жорстку відсіч психопату і починає власне полювання на нього.

"Доказ смерті": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають діалоги і феноменальну постановку автомобільних погонь. Однак кіноексперти критикують стрічку за те, що режисер штучно розтягнув розмови у першій половині історії, та за специфічний темп, який втомлює непідготовленого глядача.

Для прихильників фільму "Одного разу в Голлівуді" є хороші новини, адже Бред Пітт повертається до своєї культової ролі Кліффа Бута.