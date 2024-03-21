В нашей новой подборке ищите фильмы о любви на реальных событиях. Смотрите в материале Кино 24 список фильмов, которые точно согреют ваш вечер страстями и любовью в кадре.

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Фильмы о трагических историях любви, основанные на реальных событиях

"Королевский роман"

Это событие, произошедшее в Датском королевстве середины 18 века. Юная королева Каролина-Матильда не выдерживает своего мужа – психически больного короля Кристиана VII, который предпочитает проституток ей.

Появление в жизни короля немецкого врача-вольнодумца Иоганна Фридриха Струензе значительно меняет не только жизнь Каролины, которая влюбляется в него, но и жизнь датчан – Струензе имеет серьезное влияние на короля, что постепенно меняет правительство. Роман королевы и врача предназначен на провал. А почему – узнаете, просмотрев эту ленту.

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"Есть, молиться, любить"

Главная героиня фильма, Лиз Гилберт, является современной женщиной, которая отправляется в путешествие, пытаясь разобраться в своем внутреннем мире. После развода Лиз оказывается на распутье. Она берет отпуск на год и добровольно покидает зону своего комфорта и относительного благополучия, рискуя всем для того, чтобы изменить свою жизнь.

Во время экзотического путешествия она испытывает ряд новых для себя эмоций: простую радость итальянской кулинарии, магическую силу индийских молитв, а в конце приобретает внутреннюю целостность и гармоничную любовь на Бали.

"Есть, молиться, любить": смотрите онлайн трейлер фильма

"Опасный элемент"

Жизнь Марии Кюри была гораздо более драматичной и увлекательной, чем это показано в фильме. Она постоянно переезжала между Польшей и Францией, жила в бедности в чужой стране, потеряла ребенка в результате облучения, что получила в ходе своих экспериментов, была подвергнута широкому осуждению, включая прессу, за свой роман с женатым мужчиной после смерти своего мужа.

Однако в фильме мы видим лишь историю о том, как великие открытия могут привести к страшным катастрофам. Пьер и Мария Кюри. Любовники, пионеры, гении – эта история о них.

"Опасный элемент": смотрите онлайн трейлер фильма

Отправляйтесь в новые, интересные путешествия по историям любви. Они будут интереснее вдвое, поскольку берут начало из реальной жизни. Приятного просмотра!