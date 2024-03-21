У нашій новій добірці шукайте фільми про кохання на реальних подіях. Дивіться у матеріалі Кіно 24 список фільмів, які точно зігріють ваш вечір пристрастями та коханням у кадрі.

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Фільми про трагічні історії кохання, засновані на реальних подіях

"Королівський роман"

Це подія, що відбулася в Датському королівстві середини 18 століття. Юна королева Кароліна-Матильда не витримує свого чоловіка – психічно хворого короля Крістіана VII, який віддає перевагу повіям ніж їй.

Поява у житті короля німецького лікаря-вільнодумця Йоганна Фрідріха Струензе значно змінює не тільки життя Кароліни, яка закохується в нього, але і життя датчан – Струензе має серйозний вплив на короля, що поступово змінює уряд. Роман королеви й лікаря призначений на провал. А чому – дізнаєтесь, переглянувши цю стрічку.

"Королівський роман": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Їсти, молитися, кохати"

Головна героїня фільму, Ліз Гілберт, є сучасною жінкою, яка вирушає у подорож, намагаючись розібратися у своєму внутрішньому світі. Після розлучення Ліз опиняється на роздоріжжі. Вона бере відпустку на рік і добровільно залишає зону свого комфорту і відносного добробуту, ризикуючи всім для того, щоб змінити своє життя.

Під час екзотичної подорожі вона відчуває низку нових для себе емоцій: просту радість італійської кулінарії, магічну силу індійських молитов, а в кінці набуває внутрішньої цілісності й гармонійного кохання на Балі.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Небезпечний елемент"

Життя Марії Кюрі було набагато більш драматичним і захопливим, ніж це показано у фільмі. Вона постійно переїжджала між Польщею та Францією, жила у бідності в чужій країні, втратила дитину внаслідок опромінення, що отримала в ході своїх експериментів, була піддана широкому осуду, включаючи пресу, за свій роман з одруженим чоловіком після смерті свого чоловіка.

Проте у фільмі ми бачимо лише історію про те, як великі відкриття можуть призвести до страшних катастроф. П’єр і Марія Кюрі. Коханці, піонери, генії – ця історія про них.

"Небезпечний елемент": дивіться онлайн трейлер фільму

Вирушайте у нові, цікаві мандрівки історіями кохання. Вони будуть цікавішими удвічі, оскільки беруть початок із реального життя. Приємного перегляду!