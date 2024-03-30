Главные герои некоторых фильмов о любви настолько искусно выражают безумные чувства, что такие фильмы иногда трудно забыть даже с течением времени. Кино 24 собрало 3 фильма о любви, которые невозможно забыть.

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"Дневник памяти", 2004

По сюжету, пожилой мужчина читает мемуары женщине своего возраста в доме престарелых. В этих записях подробно описана история любви между молодым человеком по имени Ной и девушкой по имени Элли, семьи которых происходят из разных социальных слоев. Ной – очаровательный и романтичный парень из скромной семьи, влюбляется в Элли, красивую и грациозную дочь состоятельных родителей.

Родители Ноя с абсолютной искренностью принимают избранницу сына. В то время как семья Элли не поддерживает решение встречаться с Ноем и не одобряет выбор дочери из-за социального неравенства.

Так происходит, что молодой человек поссорился с Элли, а на следующий день ее семья переехала. Чувствуя сожаление, Ной с тех пор посылал Элли письма, в которых просил прощения у своей возлюбленной.

Несмотря на его попытки достучаться до нее, его послания остались без ответа. Остается вопрос: смирится ли Ной с этой ситуацией?

"Дневник памяти": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Влюбись в меня, если осмелишься", 2003

История рассказывает о парне и девушке, которые знакомы с самого детства. Они давно придумали игру "осмелишься – не осмелишься", где они пытаются выиграть друг друга и в которой брали друг друга "на слабо". Даже, когда они вырастают, то продолжают веселиться, делать друг другу вред, страдать, но никогда не желают уступать друг другу.

Каждый из них знает, что они любят друг друга, однако игра всегда возвращается.

"Влюбись в меня, если осмелишься": смотрите онлайн трейлер фильма

"Один день", 2011

В середине июля 1988 года Эмма и Декстер случайно встретились во время празднования выпускного в университете. Несмотря на их разные характеры, они неожиданно провели вместе весь вечер, а затем провели ночь после выпускного. На следующее утро пара поняла, что из их знакомства ничего не получится и разошлись, как они думали, навсегда.

Однако судьба имела другие планы, поскольку они случайно встретились 15 июля следующего года. Эта закономерность повторялась ежегодно, и каждое 15 июля становилось для Эммы и Декстера днем, когда они снова увидятся. Являются ли эти случайные встречи действительно случайными, или они имеют более глубокое значение? Сколько еще лет понадобится паре, чтобы осознать скрытый смысл их постоянно повторяющихся встреч?

"Один день": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте тот фильм из подборки, который больше всего зацепил вашу душу, и наслаждайтесь одной из захватывающих историй любви. Приятного просмотра!