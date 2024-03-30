Головні герої деяких фільмів про кохання настільки майстерно виражають шалені почуття, що такі фільми іноді важко забути навіть з плином часу. Кіно 24 зібрало 3 фільми про кохання, які неможливо забути.

Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

"Щоденник пам'яті", 2004

За сюжетом, літній чоловік читає мемуари жінці свого віку в будинку для людей похилого віку. У цих записах детально описана історія кохання між молодим чоловіком на ім'я Ной та дівчиною на ім'я Еллі, сім'ї яких походять з різних соціальних прошарків. Ной – чарівний і романтичний хлопець зі скромної родини, закохується в Еллі, красиву і граціозну доньку заможних батьків.

Батьки Ноя з абсолютною щирістю приймають обраницю сина. В той час як сім'я Еллі не підтримує рішення зустрічатися з Ноєм і не схвалює вибір дочки через соціальну нерівність.

Так стається, що молодий чоловік посварився з Еллі, а наступного дня її сім'я переїхала. Відчуваючи жаль, Ной відтоді надсилав Еллі листи, в яких просив вибачення в своєї коханої.

Незважаючи на його спроби достукатися до неї, його послання залишилися без відповіді. Залишається питання: чи змириться Ной з цією ситуацією?

"Щоденник пам'яті": дивіться онлайн трейлер фільму

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Закохайся в мене, якщо насмілишся", 2003

Історія розповідає про хлопця і дівчину, які знайомі з самого дитинства. Вони давно вигадали гру "насмілишся – не насмілишся", де вони намагаються виграти один одного і в якій брали один одного "на слабо". Навіть, коли вони виростають, то продовжують веселитися, робити одне одному шкоду, страждати, але ніколи не бажають поступатися одне одному.

Кожен з них знає, що вони кохають одне одного, однак гра завжди повертається.

"Закохайся в мене, якщо насмілишся": дивіться онлайн трейлер фільму

"Один день", 2011

У середині липня 1988 року Емма та Декстер випадково зустрілися під час святкування випускного в університеті. Незважаючи на їхні різні характери, вони несподівано провели разом увесь вечір, а потім провели ніч після випускного. Наступного ранку пара зрозуміла, що з їхнього знайомства нічого не вийде і розійшлися, як вони думали, назавжди.

Однак доля мала інші плани, оскільки вони випадково зустрілися 15 липня наступного року. Ця закономірність повторювалася щороку, і кожне 15 липня ставало для Емми та Декстера днем, коли вони знову побачаться. Чи є ці випадкові зустрічі справді випадковими, чи вони мають глибше значення? Скільки ще років знадобиться парі, щоб усвідомити прихований сенс їхніх зустрічей, що постійно повторюються?

"Один день": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте той фільм з добірки, який найбільше зачепив вашу душу, і насолоджуйтесь однією із захоплюючих історій кохання. Приємного перегляду!