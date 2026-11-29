24 Канал подготовил подборку сильных фильмов о неожиданной близости между двумя противоположностями.

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"Ноттинг-Хилл" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,2

Скромный владелец небольшого книжного магазина в лондонском районе Ноттинг-Хилл Уильям Текер ведет обычную жизнь после развода. Однажды в его магазин заходит Анна Скотт – самая известная голливудская кинозвезда, за каждым шагом которой охотятся папарацци. Случайное знакомство и пролитый апельсиновый сок становятся началом неожиданного романа между обычным мужчиной и кумиром миллионов.

"Ноттинг-Хилл": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят остроумный сценарий Ричарда Кертиса, игру Хью Гранта и Джулии Робертс, а также колоритных второстепенных персонажей. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что сюжет слишком полагается на привычные клише романтических комедий.

"Любовь – болезнь" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,5

Стендап-комик пакистанского происхождения Кумейл знакомится после выступления с американской студенткой Эмили, и между ними мгновенно возникает сильная связь. Однако парень скрывает эти отношения от своих консервативных родителей, которые стремятся выдать сына замуж по традиционному мусульманскому обычаю. Когда правда выходит наружу, пара расстается, но вскоре Эмили попадает в больницу в критическом состоянии. Кумейлу приходится не только бороться за ее выздоровление, но и находить общий язык с родителями девушки в больничной палате.

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"Любовь – болезнь": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты восхищаются сценарием, острым юмором и умением балансировать между легкой комедией и трогательной драмой. Лишь единичные обозреватели отмечают, что вторая половина фильма несколько затянута, а главная героиня долгое время остается за кадром.

"Холодная война" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,5

В послевоенной Польше талантливый пианист Виктор знакомится с юной, страстной и свободолюбивой певицей Зулой, которая приходит на прослушивание в народный ансамбль. Между утонченным интеллигентом и девушкой с непростым прошлым вспыхивает любовь, которая простирается через десятилетия и границы. Различные темпераменты и взгляды на свободу не дают героям жить спокойно ни вместе, ни по отдельности.

"Холодная война": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики называют работу Павела Павликовского визуальным шедевром благодаря черно-белой операторской работе, трогательной музыке и магнетической игре Иоанны Кулиг. Однако некоторые рецензенты отмечают, что резкие скачки во времени оставляют без внимания важные детали внутренней мотивации персонажей.

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