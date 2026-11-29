24 Канал підготував добірку сильних фільмів про несподівану близькість між двома протилежностями.

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"Ноттінг Гілл" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,2

Скромний власник маленької книгарні в лондонському районі Ноттінг Гілл Вільям Текер живе звичайним життям після розлучення. Одного дня до його крамниці заходить Анна Скотт – найвідоміша голлівудська кінозірка, за кожним кроком якої полюють папараці. Випадкове знайомство й розлитий апельсиновий сік стають початком несподіваного роману між звичайним чоловіком та кумиром мільйонів.

"Ноттінг Гілл": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять дотепний сценарій Річарда Кертіса, акторську гру Г'ю Ґранта й Джулії Робертс, а також колоритних другорядних персонажів. Водночас деякі рецензенти зауважують, що сюжет занадто покладається на звичні кліше романтичних комедій.

"Кохання – хвороба" (2017)

Рейтинг IMDb: 7,5

Стендап-комік пакистанського походження Кумейл знайомиться після виступу з американською студенткою Емілі, і між ними миттєво виникає сильний зв'язок. Проте хлопець приховує ці стосунки від своїх консервативних батьків, які прагнуть одружити сина за традиційним мусульманським звичаєм. Коли правда виходить назовні, пара розходиться, але невдовзі Емілі потрапляє до лікарні в критичному стані. Кумейлу доводиться не лише боротися за її одужання, а й знаходити спільну мову з батьками дівчини в лікарняній палаті.

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"Кохання – хвороба": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти захоплюються сценарієм, гострим гумором та вмінням балансувати між легкою комедією і зворушливою драмою. Лише поодинокі оглядачі зазначають, що друга половина фільму дещо затягнута, а головна героїня тривалий час залишається поза кадром.

"Холодна війна" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,5

У повоєнній Польщі талановитий піаніст Віктор знайомиться з юною, пристрасною та волелюбною співачкою Зулою, яка приходить на прослуховування до народного ансамблю. Між витонченим інтелігентом та дівчиною із непростим минулим спалахує кохання, яке тягнеться крізь десятиліття й кордони. Різні темпераменти та погляди на свободу не дають героям жити спокійно ані разом, ані окремо.

"Холодна війна": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики називають роботу Павела Павліковського візуальним шедевром завдяки чорно-білій операторській роботі, зворушливій музиці та магнетичній грі Йоанни Куліг. Проте окремі рецензенти зауважують, що стрімкі стрибки в часі залишають поза увагою важливі деталі внутрішньої мотивації персонажів.

Також маємо для вас добірку романтичних комедій, після перегляду яких вам захочеться на побачення.