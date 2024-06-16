Заставят вас снова поверить в любовь: 3 романтических фильма на Netflix

Каждая история любви уникальна, потрясающая и трогательная. Фильмы, в которых описываются эти искренние и глубокие чувства, не теряют своей популярности среди зрителей уже много лет.

Почти каждый знает, как трудно среди всех лент на стриминговой платформе Netflix найти идеальный фильм для просмотра. Поэтому Кино 24 подготовило 3 проекта всего многообразия, которые заставят вас снова поверить в любовь.

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"Горничная с Манхэттена"

Лента "Горничная с Манхэттена" – это фильм, который точно может устранить сомнения относительно существования любви.

Мариса Вентура – горничная фешенебельного отеля на Манхэттене. Девушка одна из тех, кто поражает всех своей безупречной репутацией и надежностью. Однажды, убирая в номере гостя, Мариса наткнулась на потрясающее вечернее платье и не смогла удержаться, чтобы не примерить его. Она не знала, что ее импровизированный показ мод привлечет внимание молодого миллионера, который был мгновенно очарован ее красотой и элегантностью. И вот так в самом неожиданном месте расцвел бурный роман...

"Горничная с Манхэттена": смотрите онлайн трейлер фильма

"Подстава"

Приготовьтесь к увлекательной истории о двух трудолюбивых ассистентов, Гарпера и Чарли, которые придумали хитрый план. Они хотят свести своих занятых боссов, Кирстен и Рика, и получить больше свободного времени. Так, они выступают в роли свахов для своих руководителей, но взамен неожиданно влюбляются друг в друга по уши. Любовь уже витает в воздухе...

"Подстава": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочное убийство"

В этой ленте вы присоединитесь к истории о трогательных приключениях с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. По сюжету, нью-йоркский коп и его жена отправляются в романтическое путешествие в Европу, чтобы возродить свою любовь.

Однако события приобретают неожиданный поворот, когда пара оказывается втянутыми в настоящую аферу. Так, они попадают на частную семейную встречу на супер яхте старого миллиардера Малкольма Куинси. Однако мужчину убивают и парочка становится главными подозреваемыми...

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

Все эти киноистории объединяет одно – это преданная и искренняя любовь. Желаем хорошего и приятного киносеанса, который подарит вам безумные эмоции от искренних чувств на экране!