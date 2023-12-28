"Счастливый случай" произвел настоящий фурор на Венецианском кинофестивале и был признан лучшей картиной живого классика за последнее десятилетие. В честь этого выдающегося кинособытия мы подготовили для вас список лучших фильмов о любовных треугольниках, которые точно понравятся даже требовательному зрителю.

Советуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Свадьба моего лучшего друга" (1997)

Один из самых популярных фильмов голливудской суперзвезды Джулии Робертс. Лента вне всех сомнений стала одной из лучших романтических комедий в истории, а ее авторы создали новые стандарты фильмов об отношениях и любовных треугольниках.

Несколько лет назад Джулианна "Жюль" Поттер (Джулия Робертс) и Майкл О'Нил (Дермот Малруни) договорились, что женятся друг на друге, если они оба остаются одинокими до 28 лет. За три недели до 28-летия Джулса ей звонит Майкл и сообщает, что он женится через четыре дня. Понимая, что он – любовь всей ее жизни, Джулс полна решимости заставить Майкла и Кимми (Кэмерон Диаз) развестись навсегда.

"Свадьба моего лучшего друга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Великий Гэтсби" (2013)

Романтический треугольник разыгрывают лучшие актеры своего поколения – Леонардо Дикаприо, Кэрри Милиган и Джоэл Эдгертон. Кроме ярких актерских работ, лента навсегда вошла в историю из-за невероятных костюмов и интерьеров, созданных командой режиссера База Лурмана.

После участия в Первой мировой войне ветеран армии Ник Керрауэй (Тобби Магуайр) в декабре 1929 года прошел курс лечения в психбольнице. Там он вспоминает историю лета 1922 года, когда он переехал из Среднего Запада в Нью-Йорк и познакомился со своим странным и очень богатым соседом Джеем Гетсби (Леонардо Ди Каприо).

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Титаник" (1997)

Фильм-легенда, который видели все. Эта история любовного треугольника буквально вошла в наш общий культурный ДНК. Эпическая история катастрофы самого роскошного и крупнейшего лайнера в мире стала лучшей декорацией истории бедного красавчика Джека, бедной аристократки Роуз и ее богатого, но злого жениха Каледона.

По сюжету, во время первого и последнего рейса крупнейшего корабля в мире встречаются двое: аристократка Роуз и начинающий художник с нижней палубы Джек. Она должна выйти замуж по расчету, по всем правилам ее мира. Он открывает для нее, что такое любовь и свобода. На несколько сказочных дней Роуз и Джек становятся совершенно счастливыми. Вплоть до момента, пока их роскошный лайнер не сталкивается с айсбергом.

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Бриджит (Рене Зеллвегер) похожа на любую другую незамужнюю женщину в возрасте 30 лет: волшебно несовершенна и заботится о своем весе. Она работает в издательской компании в Лондоне, где ее основное внимание сосредоточено на ее боссе Дэниели Кливери (Хью Грант).

Впоследствии на новогодней вечеринке мать знакомит ее с Марком Дарси (Колин Ферт), старым знакомым и адвокатом. У них сразу возникает ненависть друг к другу, и Бриджит, пораженная его унизительными комментариями, решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Счастливый случай" (2023)

Последняя лента большого и дискуссионного Вуди Аллена также рассказывает о любовном треугольнике, как и многие другие его работы. Лента полностью снята на французском языке со звездами современного французского кино. Фильм порадует глаз, потому что снят в Париже и его пригородах.

Фанни (Лу де Лааж) – красивая молодая парижанка, у которой казалось бы, есть все: прекрасная работа в престижном аукционном доме, богатый муж Жан (Мельвиль Пупо), заботливая мама (Валере Лемерсье). Но пресыщенный буржуазный мир между престижной огромной парижской квартирой и загородным домом сильно контрастирует с мятежной юностью Фанни.

Однажды утром по дороге на работу она встречает своего одноклассника Алана (Нильс Шнайдер), который сразу сообщает девушке, что "сходит с ума от нее". Их новая дружба быстро перерастает в роман, и муж Фанни начинает подозревать нехорошо. Ведь у Жана множество секретов в шкафу, которые "помогут" ему разобраться, что делать с нерадивыми любовниками. Вмешаться в его "зловещий" план может только любящая теща!

"Счастливый случай": смотрите онлайн трейлер фильма