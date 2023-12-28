"Щасливий випадок" викликав справжній фурор на Венеціанському кінофестивалі та був визнаний найкращою стрічкою живого класика за останнє десятиліття. На честь цієї видатної кіноподії ми підготували для вас список найкращих фільмів про любовні трикутники, які точно сподобаються навіть вибагливому глядачу.

Радимо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

"Весілля мого найкращого друга" (1997)

Один з найпопулярніших фільмів голлівудської суперзірки Джулії Робертс. Стрічка поза усіма сумнівами стала однією з найкращих романтичних комедій в історії, а її автори створили нові стандарти фільмів про відносини та любовні трикутники.

Кілька років тому Джуліанна "Жуль" Поттер (Джулія Робертс) і Майкл О'Ніл (Дермот Малруні) домовилися, що одружаться один з одним, якщо вони обоє залишаються одинокими до 28 років. За три тижні до 28-річчя Джулса їй дзвонить Майкл та повідомляє, що він одружується за чотири дні. Розуміючи, що він – кохання всього її життя, Джулс сповнена рішучості змусити Майкла і Кіммі (Кемерон Діаз) розлучитися назавжди.

"Весілля мого найкращого друга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Великий Гетсбі" (2013)

Романтичний трикутник розігрують кращі актори свого покоління – Леонардо Дікапріо, Керрі Міліган та Джоел Едгертон. Крім яскравих акторських робіт стрічка назавжди увійшла в історію через неймовірні костюми та інтер'єри, створені командою режисера База Лурмана.

Після участі у Першій світовій війні ветеран армії Нік Керрауей (Тобі Магуайр) у грудні 1929 року пройшов курс лікування у психіатричній лікарні. Там він згадує історію літа 1922 року, коли він переїхав із Середнього Заходу до Нью-Йорка та познайомився зі своїм дивакуватим та дуже багатим сусідом Джея Гетсбі (Леонардо Ді Капріо).

"Великий Гетсбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Титанік" (1997)

Фільм-легенда, який бачили всі. Ця історія любовного трикутника буквально увійшла до нашого спільного культурного ДНК. Епічна історія катастрофи найрозкішнішого та найбільшого лайнера у світі, стала кращою декорацією історії бідного красунчика Джека, бідної аристократки Роуз та її багатого, але злого нареченого Каледона.

За сюжетом, під час першого й останнього рейсу найбільшого корабля у світі зустрічаються двоє: аристократка Роуз та художник-початківець із нижньої палуби Джек. Вона має вийти заміж по розрахунку, за усіма правилами її світу. Він – відкриває для неї, що таке кохання та свобода. На кілька казкових днів Роуз та Джек стають абсолютно щасливими. Аж до моменту доки їх розкішний лайнер не зіштовхується з айсбергом.

"Титанік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щоденник Бріджит Джонс" (2001)

Бріджіт (Рене Зеллвегер) схожа на будь-яку іншу незаміжню жінку у віці 30 років: чарівно недосконала і турбується про свою вагу. Вона працює у видавничій компанії в Лондоні, де її основна увага зосереджена на її босі Денієлі Клівері (Хью Грант).

Згодом на новорічній вечірці мати знайомить її з Марком Дарсі (Колін Ферт), старим знайомим та адвокатом. У них відразу виникає ненависть один до одного, і Бріджіт, вражена його принизливими коментарями, вирішує змінити своє життя і починає вести щоденник.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливий випадок" (2023)

Остання стрічка великого та дискусійного Вуді Аллена також розповідає про любовний трикутник, як багато інших його робіт. Стрічка повністю знята французькою мовою з зірками сучасного французького кіно. Фільм порадує око, тому що знятий у Парижі та його передмістях.

Фанні (Лу де Лааж) – красива молода парижанка, у якої здавалося б, є все: прекрасна робота в престижному аукціонному будинку, багатий чоловік Жан (Мельвіль Пупо), турботлива мама (Валері Лемерсьє). Але пересичений буржуазний світ між престижною величезною паризькою квартирою та заміським будинком сильно контрастує з бунтівною юністю Фанні.

Одного ранку по дорозі на роботу вона зустрічає свого однокласника Алана (Нільс Шнайдер), який відразу повідомляє дівчині, що "божеволів від неї". Їх нова дружба швидко переростає в роман, і чоловік Фанні починає підозрювати недобре. Адже у Жана безліч секретів у шафі, які "допоможуть" йому розібратися, що робити з недбайливими коханцями. Втрутитися в його "зловісний" план може тільки любляча теща!

"Щасливий випадок": дивіться онлайн трейлер фільму