Если вы уже пересмотрели немало зимних лент, то в новой подборке 24 Канала найдете новейшие рождественские фильмы последних лет, которые достойны вашего внимания.
Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
"Счастливая пора", 2020
Жанр: комедия, мелодрама
Сюжет разворачивается вокруг Эбби, которая собирается сделать предложение любимой девушке в день Рождества, когда вся семья соберется на празднование. Однако становится ясно, что Гарпер еще не рассказала родным, что является лесбиянкой.
"Счастливая пора": смотрите онлайн трейлер фильма
"Аромат любви", 2021
Жанр: комедия
Журналистка летит через всю страну, чтобы преподнести рождественский сюрприз идеальному парню, которого понравилась в приложении для знакомств. Как жаль, что ее обманули.
"Аромат любви": смотрите онлайн трейлер фильма
"Рождество с тобой", 2022
Жанр: комедия
В поисках вдохновения для праздничного хита узор исполняет рождественское желание юного поклонника встретиться с ней и заодно получает шанс на настоящую любовь.
"Рождество с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма