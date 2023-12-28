Якщо ви вже передивилися чимало зимових стрічок, то у новій добірці 24 Каналу знайдете найновіші різдвяні фільми останніх років, які варті вашої уваги.

Не пропустіть 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

"Щаслива пора", 2020

Жанр: комедія, мелодрама

Сюжет розгортається навколо Еббі, яка збирається освідчитися коханій дівчині у день Різдва, коли вся родина збереться на святкування. Однак стає зрозуміло, що Гарпер ще не розповіла рідним, що є лесбіянкою.

"Щаслива пора": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аромат кохання", 2021

Жанр: комедія

Журналістка летить через усю країну, щоб зробити різдвяний сюрприз ідеальному хлопцю, якого вподобала в застосунку для знайомств. Як прикро, що її надурили.

"Аромат кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдво з тобою", 2022

Жанр: комедія

У пошуках натхнення для святкового хіта попзірка виконує різдвяне бажання юного шанувальника зустрітися з нею та заразом отримує шанс на справжнє кохання.

"Різдво з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму