3 рождественских фильма для приятного вечера

В этом году украинцы отмечали Рождество 25 декабря, однако хочется подольше насладиться праздничной атмосферой. Помогут в этом рождественские фильмы.

Если вы уже пересмотрели немало зимних лент, то в новой подборке 24 Канала найдете новейшие рождественские фильмы последних лет, которые достойны вашего внимания.

Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Счастливая пора", 2020

Жанр: комедия, мелодрама

Сюжет разворачивается вокруг Эбби, которая собирается сделать предложение любимой девушке в день Рождества, когда вся семья соберется на празднование. Однако становится ясно, что Гарпер еще не рассказала родным, что является лесбиянкой.

"Счастливая пора": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аромат любви", 2021

Жанр: комедия

Журналистка летит через всю страну, чтобы преподнести рождественский сюрприз идеальному парню, которого понравилась в приложении для знакомств. Как жаль, что ее обманули.

"Аромат любви": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождество с тобой", 2022

Жанр: комедия

В поисках вдохновения для праздничного хита узор исполняет рождественское желание юного поклонника встретиться с ней и заодно получает шанс на настоящую любовь.

"Рождество с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма