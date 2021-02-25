Фильмы о шпионах цепляют абсолютно в любом возрасте. И если в реальной жизни мало кто бы решился стать шпионом, то сыграть в шпионском фильме втайне мечтает каждый киноман.

Мы подобрали для вас фильмы, которые с головой погружают в шпионскую вселенную. Поэтому выключайте свет, вооружайтесь чипсами и давайте отправимся вслед за преступниками вместе с главными героями.

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"Идентификация Борна"

Оригинальное название: The Bourne Identity

The Bourne Identity Год выхода: 2002

2002 Рейтинг IMDb: 7,9

В Средиземном море рыбаки находят тело раненого мужчины без сознания. Когда он приходит в себя, то не может назвать ни своего имени, ни каких-либо прошлых событий. Но впоследствии он выясняет, что его зовут Джейсон Борн и его преследуют убийцы. Это фильм по одноименной книге Роберта Ладлэма. И хотя ее уже переносили на экраны в 1988 году, именно новая версия с Мэттом Деймоном породила целую франшизу.

Фильм "Идентификация Борна": смотрите трейлер

"Мост шпионов"

Оригинальное название: Bridge of Spies

Bridge of Spies Год выхода: 2015

2015 Рейтинг IMDb: 7,6

События фильма основаны на реальных событиях. Это история об адвокате Джеймсе Доноване, который защищал на суде советского шпиона Рудольфа Абеля. Когда СССР сбило американского летчика Гэри Пауэрса, на плечи Донована упала тяжелая миссия – договориться об обмене пленными в разгар холодной войны.

Фильм "Мост шпионов": смотрите трейлер

"Кингсман: Секретная служба"

Оригинальное название: Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service Год выхода: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 7,7

Юноша Гэри живет в бедном районе и шатается с преступниками. После того, как его в очередной раз схватила полиция, Гэри помогает друг его погибшего отца – Гарри Харт. Мужчина устроил проблемного парня на обучение в лучшую секретную организацию Kingsman. И вышла яркая и динамичная шпионская комедия, нашпигованая юмором и безумным экшеном.

Фильм "Кингсман: секретная служба": смотрите трейлер

"Никита"

Оригинальное название: Nikita

Nikita Год выхода: 1990

1990 Рейтинг IMDb: 7,3

Девушка Никита под воздействием наркотиков пошла на ограбление и убила человека. Ее приговорили к пожизненному заключению. Но однажды ей сделали инъекцию, после чего она проснулась в школе шпионов. Теперь с девушки готовят профессиональную шпионку для выполнения самых секретных заданий. Множество римейков, из которых фильмы и сериалы, таки доказывают, что Никите удалось стать одной из лучших.

Фильм "Никита": смотрите трейлер

"Агенты А.Н.К.Л."

Оригинальное название: The Man from U.N.C.L.E.

The Man from U.N.C.L.E. Год выхода: 2015

2015 Рейтинг IMDb: 7,3

Агент ЦРУ Наполеон Соло и советский оперативник из КГБ Илья Курякин объединяются для выполнения одной миссии. Это при том, что они люто ненавидят друг друга. Их объединила дочь пропавшего немецкого ученого Габи. Согласно ее заказу, они должны выследить членов международной преступной организации, которая создала ядерную бомбу.

Фильм "Агенты А.Н.К.Л": смотрите трейлер

"Бесславные ублюдки"

Оригинальное название: Inglourious Basterds

Inglourious Basterds Год выхода: 2009

2009 Рейтинг IMDb: 8,3

Квентин Тарантино подарил нам альтернативное развитие Второй мировой войны. В оккупированной Франции группа американских диверсантов готовится убить нацистских лидеров. Для этого им необходимо попасть на показ фильма в небольшом кинотеатре Парижа и не вызывать подозрений.

Фильм "Бесславные ублюдки": смотрите трейлер

"Убить Билла"

Оригинальное название: Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 1 Год выхода: 2003

2003 Рейтинг IMDb: 8, 1

Черная Мамба – бывшая наемная убийца. Во время свадьбы в нее, беременную, выстрелил ее бывший парень Билл. Женщина пролежала в коме 4 года и более всего стремится отомстить тому, кто ее предал.

Фильм "Убить Билла": смотрите трейлер

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"Миссия невыполнима"

Оригинальное название: Mission: Impossible

Mission: Impossible Год выхода: 1996

1996 IMDb: 7,1

Агента ЦРУ Итана Ханта подозревают в измене после гибели нескольких коллег. Для того, чтобы восстановить свою репутацию, он должен найти настоящего "крота". Уже вышло аж 6 частей этой известной франшизы. В ноябре 2021 года должна выйти седьмая.

Фильм "Миссия невыполнима": смотрите трейлер