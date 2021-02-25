Фільми про шпигунів чіпляють абсолютно у будь-якому віці. І якщо у справжньому житті мало хто б наважився стати шпигуном, то зіграти у шпигунському фільмі потай мріє кожен кіноман.

Ми підібрали для вас фільми, які з головою занурюють у шпигунський всесвіт. Тож вимикайте світло та нумо вирушати вслід за злочинцями разом з головними героями.

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"Ідентифікація Борна"

Оригінальна назва: The Bourne Identity

The Bourne Identity Рік виходу: 2002

2002 Рейтинг IMDb: 7,9

У Середземному морі рибалки знаходять тіло пораненого чоловіка без свідомості. Коли він приходить до тями, то не може назвати ні свого імені, ні будь-яких минулих подій. Але згодом він з'ясовує, що його звуть Джейсон Борн і що його переслідують вбивці. Це фільм за однойменною книгою Роберта Ладлема. І хоч її вже переносили на екрани у 1988 році, саме нова версія з Меттом Деймоном породила цілу франшизу.

Фільм "Ідентифікація Борна": дивіться трейлер

"Міст шпигунів"

Оригінальна назва: Bridge of Spies

Bridge of Spies Рік виходу: 2015

2015 Рейтинг IMDb: 7,6

Події фільму засновані на реальних подіях. Це історія про адвоката Джеймса Донована, який захищав на суді радянського шпигуна Рудольфа Абеля. Коли СРСР збило американського льотчика Гері Пауерса, на плечі Донована впала важка місія – домовитися про обмін полоненими в розпал холодної війни.

Фільм "Міст шпигунів": дивіться трейлер

"Кінгсман: таємна служба"

Оригінальна назва: Kingsman: The Secret Service

Kingsman: The Secret Service Рік виходу: 2014

2014 Рейтинг IMDb: 7,7

Юнак Еґґзі живе в бідному районі й вештається зі злочинцями. Після того, як його вчергове схопила поліція, Еґґзі допомагає друг його загиблого батька – Гаррі Харт. Чоловік влаштував проблемного хлопця на навчання у найкращу секретну організацію Kingsman. І вийшла яскрава та динамічна шпигунська комедія, нашпигована гумором та божевільним екшеном.

Фільм "Кінгсман: таємна служба": дивіться трейлер

"Нікіта"

Оригінальна назва: Nikita

Nikita Рік виходу: 1990

1990 Рейтинг IMDb: 7,3

Дівчина Нікіта під впливом наркотиків пішла на пограбування і вбила людину. Її засудили до довічного ув'язнення. Але одного дня їй зробили ін'єкцію, після чого вона прокинулась у школі шпигунів. Тепер з дівчини готують професійну шпигунку для виконання найтаємніших завдань. Безліч римейків, з яких фільми та серіали, таки доводять, що Нікіті таки вдалося стати однією з найкращих.

Фільм "Нікіта": дивіться трейлер

"Агенти з А.Н.К.Л."

Оригінальна назва: The Man from U.N.C.L.E.

The Man from U.N.C.L.E. Рік виходу: 2015

2015 Рейтинг IMDb: 7,3

Агент ЦРУ Наполеон Соло і радянський оперативник з КДБ Ілля Курякін об'єднуються для виконання однієї місії. Це при тому, що вони люто ненавидять один одного. Їх об'єднала донька зниклого німецького вченого Габі. Згідно з її замовленням, вони повинні вистежити членів міжнародної злочинної організації, яка створила ядерну бомбу.

Фільм "Агенти з А.Н.К.Л": дивіться трейлер

"Безславні виродки"

Оригінальна назва: Inglourious Basterds

Inglourious Basterds Рік виходу: 2009

2009 Рейтинг IMDb: 8,3

Квентін Тарантіно подарував нам альтернативний розвиток Другої світової війни. В окупованій Франції група американських диверсантів готується вбити нацистських лідерів. Для цього їм необхідно потрапити на показ фільму в невеликому кінотеатрі Парижа та не викликати підозр.

Фільм "Безславні виродки": дивіться трейлер

"Вбити Білла"

Оригінальна назва: Kill Bill: Vol. 1

Kill Bill: Vol. 1 Рік виходу: 2003

2003 Рейтинг IMDb: 8, 1

Чорна Мамба – колишня наймана вбивця. Під час весілля у неї, вагітну, вистрілив її колишній хлопець Білл. Жінка пролежала у комі 4 роки й понад усе прагне помститися тому, хто її зрадив.

Фільм "Вбити Білла": дивіться трейлер

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"Місія нездійсненна"

Оригінальна назва: Mission: Impossible

Mission: Impossible Рік виходу: 1996

1996 IMDb: 7,1

Агента ЦРУ Ітана Ханта підозрюють у зраді після загибелі кількох колег. Для того, аби відновити свою репутацію, він повинен знайти справжнього "крота". Вже вийшло аж 6 частин цієї відомої франшизи. У листопаді 2021 року повинна вийти сьома.

Фільм "Місія нездійсненна": дивіться трейлер