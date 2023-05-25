5 любимых фильмов режиссера Джеймса Ганна, которые будут держать вас в напряжении

Американский режиссер Джеймс Ганн назвал пять любимых фильмов, снятых по комиксам. На последнее место Ганн поставил фильм "Дедпул" 2016 года, какие фильмы заняли первые места - читайте на Кино 24.

В разговоре с журналистами издания GQ Джеймс Ганн поделился собственным рейтинговым списком фильмов – экранизаций комиксов. Просматривайте ленты и выбирайте для киносеанса на выходные.

Смотрите также "Русалочка": честная рецензия на долгожданный фильм с темнокожей актрисой Голли Бейли

5 любимых фильмов режиссера Джеймса Ганна

Итак, супергеройский комедийный фильм "Дедпул" 2016 занял пятое место в списке Джеймса Ганна, рядом с его любимым кинокомиксом "Стражи галактики". Главную роль в нем сыграл Райан Рейнольдс.

"Дедпул": смотрите трейлер

На четвертом месте в списке находится культовый классический детективный фильм Пак Чан Ука с 2003 года под названием "Олдбой". Фильм рассказывает об О Де Су, которого 15 лет заключен в камеру, похожую на гостиничный номер, не зная ни личности своего похитителя, ни его мотивов.

Джеймс Ганн считает эту ленту "новым изобретением экшена" и определяет ее как пионера новой эры корейского кино, продолжающего продвигаться и по сей день. Режиссер "Стражей галактики" также дополнил: "Как фильм, он просто невероятно кинематографический, невероятно красочный, действительно какой-то отвратительный, но одновременно и красивый. И шокирующий в конце, это работает на каждом уровне".

"Олдбой": смотрите трейлер

Третье место занял фильм "Оправданная жестокость" режиссера Дэвида Кроненберга, вышедшего в 2005 году и адаптированного графического романа Джоша Вагнера и Винса Локка, опубликованного в 1997 году. Джеймс Ганн подчеркнул: "Когда я увидел "Оправданную жестокость", я, как и об "Олдбое", не знал, что это на чем-то основано. Я не знал, что он основан на романе, и я точно не знал, что он основан на комиксах. Я просто смотрел на это как на сам фильм, поэтому ему не нужно было ничего отвечать, не нужно было ничего преодолевать. Это был просто удивительный фильм сам по себе".

"Оправданная жестокость": смотрите трейлер

Интересно Как менялся Вин Дизель из "Форсажа" на протяжении 22 лет: фото тогда и сейчас

На втором месте в списке режиссера находится культовый фильм Ричарда Доннера "Супермен" 1978, который, по словам Джеймса Ганна, оказал значительное влияние на его жизнь. Режиссер сам признает: "Этот фильм важен для меня с точки зрения истории, это отличный фильм, но это тоже был фильм, который я видел в детстве, который сильно повлиял на мою жизнь. Помню, когда я был ребенком, я видел" Звездные войны", и это был такой большой волшебный момент для меня, и это был следующий большой волшебный фильм".

"Супермен": смотрите трейлер

На первом месте в рейтинге Джеймса Ганна занимает анимационный фильм "Человек-паук: Через вселенные" с 2018 года. "Этот фильм работает от начала до конца, в нем нет бед-бита. Действие невероятное, эмоции невероятны. Я просто не думаю, что существует лучший фильм о супергероях", - отметил режиссер.

"Человек-паук: Через вселенные"​: смотрите трейлер