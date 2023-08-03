50 лучших супергеройских фильмов всех времен
3 августа 2023, 17:24Читати новину українською
Источник:"Киновселенная"
Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 50 лучших супергеройских фильмов всех времен.
Первое место в этом рейтинге заняла "Черная пантера", на втором – "Человек-Паук 2". Полный список лент с 1966 года узнайте дальше.
Интересно 10 самых ожидаемых фильмов августа, которые нельзя пропустить
50 лучших супергеройских фильмов
- "Черная Пантера"
- "Человек-Паук 2"
- "Логан"
- "Мстители: Завершение"
- "Супермен"
- "Человек-Паук: Вокруг вселенной"
"Человек-Паук: Вокруг вселенной": смотрите трейлер онлайн
- "Темный рыцарь"
- "Тор: Рогнарок"
- "Чудо-Женщина"
- "Суперсемейка"
- "Железный Человек"
- "Человек-Паук: Возвращение домой"
- "Люди Икс: Дни прошедшего будущего"
- "Человек-Паук"
- "Сторожевые Галактики"
- "Мстители: Война бесконечности"
- "Люди Икс 2"
- "Первый мститель: Вторая война"
- "Бэтмен: Маска Фантазма"
- "Супермен 2"
- "Доктор Стрэндж"
- "Робокоп"
- "Дедпул"
- "Бэтмен возвращается"
- "Ракетщик"
- "Человек тьмы"
- "Геллбой" (2004)
- "Бэтмен: Начало"
- "Ворон"
- "Шанг-Чи"
- "V означает Вендетта"
- "Неуязвимый" (2000)
- "Блейд 2"
- "Отряд Самоубийц: Миссия навылет"
- "Человек-Муравей"
- Tank Girl
- "Бэтмен" (2022)
"Бэтмен": смотрите трейлер онлайн
- "Первый мститель"
- "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия"
- "Темный рыцарь возвращается"
- "Мстители"
- "Lego Фильм: Бэтмен"
- "Тор"
- "Бэтмен" (1966)
- "Старая гвардия"
- "Скотт Пилигрим против мира"
- Infra-Man (1975)
- "Мегамозг"
- "Призрачный всадник"
- "Лига Справедливости Зака Снайдера"