24 Канал подготовил подборку фильмов об этих хвостатых помощниках, которые вам точно понравятся.

"Король Артур"

Режиссер: Саймон Селлан Джонс

Многодневный экстремальный забег по джунглям Доминиканы. Капитан спортивной команды Майкл Лайт кормит мясной фрикаделькой изможденного бродячего пса на одном из контрольных пунктов. Он и представить себе не мог, что через несколько минут у команды появится новый участник.

Пес Артур отправляется вслед за спортсменами и преодолевает вместе с ними сотни километров по рекам, скалам и зарослям. Он не просто не отстает, но и помогает команде находить безопасный путь и преодолевать опасные участки маршрута.

Фильм снят по мемуарам шведского спортсмена Микаэля Линднорда. Правда, в реальной жизни это приключение произошло не в Доминикане, а в Эквадоре. После завершения съемок собаку, сыгравшую Артура, взяла семья одного из членов съемочной группы.

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"Король Артур": смотреть трейлер

"Спасение Руби"

Режиссер: Кэтлин Ши

Патрульный Дэн мечтает о службе в элитном подразделении кинологов K-9, но денег на породистую собаку у него нет. В приюте он находит гиперактивную Руби – метиса бордер-колли, от которой предыдущие хозяева отказались из-за сложного характера.

Казалось бы, перспективы у Руби не слишком радужные. Но Дэн решает дать ей шанс и начинает тренировать собаку. Впоследствии Руби становится его напарницей в поисково-спасательной работе.

История имеет реальную основу: события произошли в штате Род-Айленд. Руби забрали из приюта буквально за несколько часов до эвтаназии. В итоге она 11 лет прослужила в полиции, а одним из самых важных эпизодов ее карьеры стало спасение подростка, заблудившегося в лесу.

Так что это еще и фильм о том, что иногда собаке просто нужен человек, который не сдастся после первого разбитого вазона.

"Спасение Руби": смотреть трейлер

"Того"

Режиссер: Эриксон Кор

Аляска, 1925 год. В городке Ном вспыхивает эпидемия дифтерии, а спасительная сыворотка находится за сотни миль. Упряжник Леонард Сеппала вместе с вожаком упряжки, сибирским хаски Того, отправляется через заснеженную Аляску.

В массовой культуре эта реальная история долгое время ассоциировалась с псом Балто. Однако именно упряжка Того преодолела самый длинный и один из самых опасных участков маршрута – более 400 километров в чрезвычайно сложных погодных условиях.

Фильм также интересен своими съемками. Исполнитель главной роли Уиллем Дефо готовился к роли, в частности, работая с ездовыми собаками, а создатели картины старались максимально точно воссоздать условия знаменитого перехода.

И так, после этого фильма обычная зимняя прогулка в магазин может показаться какой-то подозрительно легкой.

"Того": смотреть трейлер

"Белый плен"

Режиссер: Фрэнк Маршалл

Научная экспедиция в Антарктике попадает в шторм. Из-за срочной эвакуации исследователь Джерри Шеппард вынужден оставить упряжку из восьми ездовых собак на базе. Сначала все планируют вернуться через несколько дней, но из-за суровой зимы сделать это не удается.

В результате собаки остаются одни на несколько месяцев и вынуждены выживать в антарктических условиях. Им приходится искать пищу, преодолевать снежные просторы и приспосабливаться к морозу, пока люди пытаются найти способ вернуться.

Фильм вдохновлен событиями японской антарктической экспедиции 1958 года. Для съемок привлекли 16 собак, многих из которых взяли из приютов. А Пол Уокер перед работой над фильмом проходил обучение управлению собачьими упряжками на севере Канады.

"Белый плен": смотреть трейлер

"Барри. Собака-спасатель"

Режиссер: Клаудио Фах

Высоко в Альпах, на перевале Большой Сен-Бернар, расположен монастырь, где монахи-августинцы веками разводят собак-спасателей. Мальчик Георг, который попадает сюда, сразу выбирает себе любимца – самого слабого щенка в помете по имени Барри. Его воспитание требует огромного терпения, но, несмотря на слабость в детстве, именно этот малыш вырастет в легендарного спасателя.

В основе фильма лежат реальные события XIX века. Настоящий сенбернар Барри спас из снежных заносов более 40 человек. Имя собаки стало настолько известным, что некоторое время сенбернаров называли "Barryhunden" – "собаками Барри".

Сам же фильм снимали в швейцарских Альпах на высоте более 2000 метров. Так что если после просмотра вам вдруг захочется завести сенбернара – просто помните, что в реальной жизни он тоже имеет право не хотеть работать по выходным.

"Барри. Собака-спасатель": смотреть трейлер

Фильм "Барри. Собака-спасатель" (2026) вышел в украинский прокат.

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