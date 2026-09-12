24 Канал зібрав добірку фільмів про таких хвостатих помічників, які точно вам сподобаються.

"Король Артур"

Режисер: Саймон Селлан Джоунс

Багатоденний екстремальний забіг джунглями Домінікани. Капітан спортивної команди Майкл Лайт підгодовує м'ясною фрикаделькою виснаженого бродячого пса на одному з чекпоїнтів. Він і уявити не міг, що через кілька хвилин у команди з'явиться новий учасник.

Пес Артур рушає за спортсменами й долає разом із ними сотні кілометрів річками, скелями та хащами. Він не просто не відстає, а й допомагає команді знаходити безпечний шлях і долати небезпечні ділянки маршруту.

Фільм знято за мемуарами шведського спортсмена Мікаеля Лінднорда. Щоправда, у реальному житті ця пригода сталася не в Домінікані, а в Еквадорі. Після завершення зйомок собаку, який зіграв Артура, забрала родина одного з членів знімальної групи.

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"Король Артур": дивитись терйлер

"Порятунок Рубі"

Режисерка: Кетлін Ші

Патрульний Ден мріє про службу в елітному підрозділі кінологів K-9, але грошей на породистого пса не має. У притулку він знаходить гіперактивну Рубі – метиса бордер-коллі, від якої попередні господарі відмовлялися через складний характер.

Здавалося б, перспективи у Рубі не надто райдужні. Але Ден вирішує дати їй шанс і починає тренувати собаку. Згодом Рубі стає його напарницею в пошуково-рятувальній роботі.

Історія має реальне підґрунтя: події відбулися у штаті Род-Айленд. Рубі забрали з притулку буквально за кілька годин до евтаназії. Зрештою вона 11 років служила в поліції, а одним із найважливіших епізодів її кар'єри став порятунок підлітка, який заблукав у лісі.

Тож це ще й фільм про те, що іноді собаці просто потрібна людина, яка не здасться після першого розбитого вазона.

"Порятунок Рубі": дивитись трейлер

"Тоґо"

Режисер: Еріксон Кор

Аляска, 1925 рік. У містечку Ном спалахує епідемія дифтерії, а рятівна сироватка знаходиться за сотні миль. Погонич Леонард Сеппала разом із ватажком упряжки, сибірським хаскі Тоґо, вирушає через засніжену Аляску.

У масовій культурі ця реальна історія довго асоціювалася з псом Балто. Однак саме команда Тоґо подолала найдовшу й одну з найнебезпечніших ділянок маршруту – понад 400 кілометрів у надзвичайно складних погодних умовах.

Фільм також цікавий своїми зйомками. Виконавець головної ролі Віллем Дефо готувався до ролі, зокрема працюючи з їздовими собаками, а творці стрічки намагалися максимально точно відтворити умови знаменитого переходу.

І так, після цього фільму звичайна зимова прогулянка до магазину може здатися якоюсь підозріло легкою.

"Тоґо": дивитись трейлер

"Білий полон"

Режисер: Френк Маршалл

Наукова експедиція в Антарктиці потрапляє у шторм. Через термінову евакуацію дослідник Джеррі Шеппард змушений залишити упряжку з восьми їздових собак на базі. Спочатку всі планують повернутися за кілька днів, але через сувору зиму зробити це не вдається.

У результаті собаки залишаються самі на кілька місяців і змушені виживати в антарктичних умовах. Їм доводиться шукати їжу, долати снігові простори та пристосовуватися до морозу, поки люди намагаються знайти спосіб повернутися.

Фільм натхненний подіями японської антарктичної експедиції 1958 року. Для зйомок залучили 16 собак, багатьох із яких забрали з притулків. А Пол Вокер перед роботою над фільмом проходив тренування з керування собачими упряжками на півночі Канади.

"Білий полон": дивитись трейлер

"Баррі. Пес-рятівник"

Режисер: Клаудіо Фах

Високо в Альпах, на перевалі Великий Сен-Бернар, розташований монастир, де ченці-августинці століттями розводять собак-рятувальників. Хлопчик Ґеорґ, який потрапляє сюди, одразу вибирає собі улюбленця – найслабше цуценя у виводку на ім'я Баррі. Його виховання вимагає сили-силенної терпіння, але попри кволість у дитинстві саме цей малюк виросте в легендарного рятівника.

В основі стрічки лежать реальні події XIX століття. Справжній сенбернар Баррі витяг зі снігових заметів понад 40 людей. Ім'я собаки стало настільки відомим, що певний час сенбернарів називали "Barryhunden" – "собаками Баррі".

Саму ж стрічку знімали у швейцарських Альпах на висоті понад 2000 метрів. Тож якщо після перегляду вам раптом захочеться завести сенбернара – просто пам'ятайте, що в реальному житті він теж має право не хотіти працювати у вихідні.

"Баррі. Пес-рятівник": дивитись трейлер

Фільм "Баррі. Пес-рятівник" (2026) вийшов в український прокат.

Маємо для вас добірку мультфільмів з 90-х, які ви могли вже забути.