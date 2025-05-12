Чтобы расслабиться и отдохнуть: 2 фильма об отпуске для идеального вечера понедельника
- Фильм "Есть, молиться, любить" (2010) рассказывает о Лиз, которая путешествует по миру, чтобы найти себя и наслаждаться жизнью.
- Фильм "В пролете" (2008) - это комедия о композиторе Питере, который после разрыва отношений отдыхает на Гавайях и встречает бывшую возлюбленную.
Если неделя только началась, а душа уже просит легкости и тепла, самое время на кино. Это возможность ненадолго забыть об обязанностях и делах, расслабиться и восстановить силы после повседневной рутины.
Кино 24 подобрало фильмы, которые помогут окунуться в мир беззаботности хотя бы на несколько часов. Это ленты об отпуске, которые сделают вечер понедельника лучшим.
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"Ешь, молись, люби"
Год: 2010
Режиссер: Райан Мерфи
Рейтинг IMDb: 5,8
Главная героиня Лиз – замужем и обеспеченная, но несчастная женщина. И наконец она решает, что пришло время самой управлять собственной жизнью. Она хочет все переосмыслить и прежде всего отправляется в путешествие по миру. Она исследует Италию, Индию, остров Бали, и очень хочет найти себя.
Это атмосферная и мотивационная история, благодаря которой за два часа можно побывать в нескольких странах. И здесь не только путешествия, но и вдохновение наслаждаться своей жизнью, найти тишину и внутренний покой и наконец полюбить себя.
"Ешь, молись, люби": смотрите трейлер онлайн
"В пролете"
Год: 2008
Режиссёр: Николас Столлер
Рейтинг IMDb: 7,1
Композитор Питер, который зарабатывает на жизнь написанием песен для телевидения, расстается с любимой Сарой. После 5 лет отношений она выбрала британского рокера Алдоса. Питер пользуется советом и отправляется на отдых на Гавайи. Оказывается, что Сара отдыхает прямо в соседнем номере.
Легкая и веселая комедия довершит вечер понедельника. Здесь и море, и коктейли, и чрезвычайно забавные диалоги, – все, чтобы убежать от гнетущей реальности.
"В пролете": смотрите трейлер онлайн