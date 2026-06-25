Правда, после просмотра этих фильмов риск начать отслеживать цены на отдых в Риме значительно возрастает.



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"Под солнцем Тосканы" (2003)

"Под солнцем Тосканы" / Кадр из фильма

IMDb: 6,8

После тяжелого развода Фрэнсис отправляется в отпуск в Италию, чтобы хоть немного поднять себе настроение и забыть о болезненных отношениях. Героиня настолько увлекается этим путешествием, что решает кардинально изменить свою жизнь. Она покупает заброшенную усадьбу и поселяется в Тоскане.



"Письма к Джульетте" (2010)



"Письма к Джульетте" / Кадр из фильма

IMDb: 6,5

Молодая американка Софи приезжает в Верону и случайно находит старое письмо с признанием в любви. Ответ на него становится началом увлекательного путешествия героини по Италии, цель которого — помочь другим людям обрести давно утраченные чувства.

"Есть, молиться, любить" (2010)



"Ешь, молись, люби" / Кадр из фильма

IMDb: 5,8

Элизабет решает, что развод — это не конец жизни, а идеальный момент, чтобы изменить её. И именно поэтому она отправляется в путешествие. Первой остановкой становится невероятная Италия. Героиня гуляет по городу, наслаждается жизнью и открывает для себя простые радости: хороший кофе, настоящую пасту и возможность никуда не спешить. Атмосфера лета и Италии просто завораживает с первых кадров.

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