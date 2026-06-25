Щоправда, після перегляду цих стрічок ризик почати моніторити ціни на відпочинок у Римі суттєво зростає.



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"Під сонцем Тоскани" (2003)

"Під сонцем Тоскани"/ Кадр з фільму

IMDb: 6,8



Після важкого розлучення Френсіс вирушає у відпустку до Італії, щоб хоч трішки себе потішити і забути про болісні стосунки. Героїня настільки захоплюється цією подорожжю, що вирішує кардинально змінити своє життя. Вона купує занедбану садибу і оселяється в Тоскані.



"Листи до Джульєти" (2010)



"Листи до Джульєти"/ Кадр з фільму

IMDb: 6,5

Молода американка Софі приїжджає до Верони та випадково знаходить старий лист із зізнанням у коханні. Відповідь на нього стає початком захопливої подорожі героїні по Італії, щоб допомогти іншим людям віднайти давно втрачені почуття.

"Їсти, молитися, кохати" (2010)



"Їсти, молитися, кохати"/ Кадр з фільму

IMDb: 5,8

Елізабет вирішує, що розлучення це не кінець життя, а ідеальний момент для його зміни. І саме тому вона вирушає у подорож. Першою зупинкою стає неймовірна Італія. Героїня гуляє містом, насолоджується життям і відкриває для себе прості радощі: хорошу каву, справжню пасту та можливість нікуди не поспішати. Вайб літа та Італії просто зачаровує з перших кадрів.

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