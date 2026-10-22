Необычные фильмы о ограблениях, которые идеально подойдут для вечера

Идеальный план, несколько миллионов долларов и уверенность, что полиция ничего не заметит. Звучит прекрасно, пока кто-то из команды не решает импровизировать. Ведь в кино даже самые опытные грабители умудряются все испортить за считанные минуты.

24 Канал собрал увлекательные фильмы об ограблениях, в которых на кону стоят не только деньги, но и жизни. Здесь и криминальная классика с Робертом Де Ниро, и братья, решившие ограбить банки, и даже преступники, которым для полного счастья не хватало лишь урагана.

"Погоня за ураганом", 2018

Жанр: боевик, криминальный триллер.

IMDb: 5,2

Пока на американское побережье надвигается разрушительный ураган пятой категории, группа преступников решает ограбить хранилище Министерства финансов США и похитить 600 миллионов долларов. Однако грабители недооценили не только стихию, но и агентку казначейства, которая вместе с метеорологом пытается сорвать их операцию.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил лишь 47% положительных рецензий. Критики назвали его возвращением к преувеличенным боевикам прошлого, раскритиковав слабые спецэффекты и банальные диалоги. Впрочем, для поклонников зрелищного экшена это может стать развлечением на вечер.



"В погоне за ураганом": смотреть трейлер

"Любой ценой", 2016

Жанр: криминальная драма, триллер, вестерн.

IMDb: 7,6

Братья Тоби (Крис Пайн) и Таннер (Бен Фостер) решают ограбить несколько банков, чтобы спасти семейное ранчо от долгов. Ирония в том, что они грабят учреждения, которые собираются отобрать их собственность. Такой себе нестандартный способ решить финансовые проблемы. Однако за братьями уже охотится опытный техасский рейнджер Маркус Гамильтон (Джефф Бриджес), который перед выходом на пенсию хочет завершить последнее дело.

Что говорят критики: Фильм получил целых 97% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики высоко оценили актерскую игру, реалистичных персонажей и сценарий, который не превращает историю в обычную перестрелку между полицией и преступниками.



"Любой ценой": смотреть трейлер

"Медвежонка", 2001

Жанр: криминал, триллер, драма.

IMDb: 6,8

Опытный вор Ник Уэллс (Роберт Де Ниро) решает завершить криминальную карьеру. Однако его давний знакомый Макс (Марлон Брандо) предлагает настолько выгодное дело, что отказаться практически невозможно. Вместе с молодым и наглым Джеком (Эдвард Нортон) Ник планирует похитить ценный артефакт из здания таможни в Монреале. Проблема лишь в том, что у каждого участника свои интересы. А доверять преступникам, как оказывается, не самая лучшая идея.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 74% положительных рецензий. Обозреватели отмечают, что сюжет не предлагает ничего революционного для жанра, однако звездный актерский состав с Де Ниро, Нортоном и Брандо делает фильм достойным просмотра.



"Медвежонка": смотреть трейлер

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