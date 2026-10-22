Небанальні фільми про пограбування, які ідеально зайдуть на вечір

24 Канал зібрав захопливі фільми про пограбування, у яких на кону стоять не лише гроші, а й життя. Тут і кримінальна класика з Робертом Де Ніро, і брати, які вирішили пограбувати банки, і навіть злочинці, яким для повного щастя бракувало лише урагану.

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"Погоня за ураганом", 2018

Жанр: бойовик, кримінальний трилер.

IMDb: 5,2

Поки на американське узбережжя насувається руйнівний ураган п'ятої категорії, група злочинців вирішує пограбувати сховище Міністерства фінансів США та викрасти 600 мільйонів доларів. Однак грабіжники недооцінили не лише стихію, а й агентку казначейства, яка разом із метеорологом намагається зірвати їхню операцію.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм отримав лише 47% позитивних рецензій. Критики назвали його поверненням до перебільшених бойовиків минулого, розкритикувавши слабкі спецефекти та банальні діалоги. Утім, для прихильників видовищного екшену це може бути розвагою на вечір.



"Погоня за ураганом": дивитись трейлер

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"Будь-якою ціною", 2016

Жанр: кримінальна драма, трилер, вестерн.

IMDb: 7,6

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Брати Тобі (Кріс Пайн) і Таннер (Бен Фостер) вирішують пограбувати кілька банків, щоб урятувати родинне ранчо від боргів. Іронія в тому, що вони грабують установи, які збираються відібрати їхню власність. Такий собі нестандартний спосіб розв'язати фінансові проблеми. Проте за братами вже полює досвідчений техаський рейнджер Маркус Гамільтон (Джефф Бріджес), який перед виходом на пенсію хоче завершити останню справу.

Що кажуть критики: Фільм отримав аж 97% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики високо оцінили акторську гру, реалістичних персонажів і сценарій, який не перетворює історію на звичайну перестрілку між поліцією та злочинцями.



"Будь-якою ціною": дивитись трейлер

"Ведмежатник", 2001

Жанр: кримінал, трилер, драма.

IMDb: 6,8

Досвідчений злодій Нік Веллс (Роберт Де Ніро) вирішує завершити кримінальну кар'єру. Проте його давній знайомий Макс (Марлон Брандо) пропонує настільки вигідну справу, що відмовитися майже неможливо. Разом із молодим і нахабним Джеком (Едвард Нортон) Нік планує викрасти цінний артефакт із будівлі митниці в Монреалі. Проблема лише в тому, що кожен учасник має власні інтереси. А довіряти злочинцям, як виявляється, не найкраща ідея.

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 74% позитивних рецензій. Оглядачі зазначають, що сюжет не пропонує нічого революційного для жанру, проте зірковий акторський склад із Де Ніро, Нортоном і Брандо робить фільм вартим перегляду.



"Ведмежатник": дивитись трейлер

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