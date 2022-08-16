По версии IMDb: 50 документальных фильмов, которые стоит посмотреть, чтобы понять Украину

Крупнейший в мире сайт о кинематографе создал список из 50 документальных фильмов об Украине. Их следует посмотреть и иностранцам, чтобы больше узнать об Украине.

Самый первый в списке – сериал о войне россии против Украины "Украина в огне 2". Соавтор проекта в интервью 24 каналу отмечал, что сейчас "у нас есть кинематографическая революция – эпоха, когда очевидец может фиксировать события, мгновенно обнародовать их, становясь сотворцем кино".

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50 документальных фильмов по Украине по версии IMDb

Следует отметить, что в список вошли новейшие фильмы и сериалы, а также создание в 1900-х годах. Фильмы в списке расположены по рейтингу.

"Украина в огне 2" (2022 год –); "Человек с киноаппаратом" (1929 год); "Энтузиазм. Симфония Донбасса" (1930 год); "Битва за нашу Советскую Украину" (1943 год); "Солнечное племя" (1944 год); "Зима в огне" (2015); "Биосфера! Время осознания" (1974 год); "Семь шагов за горизонт" (1968 год); "Добровольцы Божьей чаты" (2015 год); "Сердце мамы Гонгадзе" (2017 год); "Сильные духом" (2018 год); "Ближайшие к Богу" (2016 год); "Крым, как это было" (2016 год); "Живой костер" (2015 год); "Явных проявлений нет" (2018 год); "Переломный момент: Война за демократию в Украине" (2017); "Миф (II)" (2018 год); "Вердикт 19" (2019 год); "Невидимый батальон" (2017 год); "Земля голубая, будто апельсин" (2020 год); "Тетрадь войны" (2020 год); "Бес" (2020 год); "Серебряная Земля. Хроника Карпатской Украины" (1919 – 1939 годы); "Портрет на фоне гор" (2019); "Многое лето. Стойко" (2020 год); "Сумерки" (2014 год); "Вторжение на Байконур" (2020 год); "Майдан" (2014 год); "Чернобыль – Хроника тяжелых недель" (1987 год); "Сильнее, чем оружие" (2014 год); "Мариуполис" (2016 год); "Домашние игры" (2018 год); "Пенальти правосудия" (2013); "Дом "Слово" (2017 год); "Дыбук. История странствующих душ" (2015 год); "Назови свое имя" (2006 год); "Живые" (2009 год); "Лестница Якова" (2014 год); ЮКИ (2020 год); Auk nr 8 (2010); "Серы и сеньоры" (2013 год); "Красная Маланка" (2013 год); Ukraïner. The Movie (2019 год); "Голливуд над Днепром. Сны из Атлантиды" (2014 год); "Путники" (2005 год); "Украинские шерифы" (2015); "Довженко. Украинский Гомер кино" (2013 год); "1944. Депортация" (2019 год); "Кинематографист" (2017 год).

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