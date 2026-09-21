Это не выдумка: 4 фильма, в основе которых лежат реальные люди и события

Когда после титров рука сама тянется к телефону, чтобы проверить, действительно ли человек мог потеряться в пятилетнем возрасте и найти семью через четверть века, или годами передавать ядерные секреты другой стране, – сценаристы свою работу выполнили.

24 Канал собрал 4 фильма, основанные на реальных историях и исторических событиях.

"Лев" 2016

Жанр: биографическая драма

IMDb: 8,0

Пятилетний Сару случайно засыпает в поезде и оказывается за тысячи километров от дома. После жизни на улице и в приюте его усыновляет австралийская семья. Спустя 25 лет взрослый Сару решает найти свою биологическую семью, имея в распоряжении лишь обрывки детских воспоминаний и Google Earth. И так, это настоящая история Сару Брирли, изложенная им в мемуарах.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 84%. Критики отмечают сильный актерский состав и то, что картина умудряется быть очень сентиментальной, но не чрезмерно.

"Лев": смотрите трейлер

"Золото" 2016

Жанр: приключенческая криминальная драма

IMDb: 6,7

Кенни Уэллс – бизнесмен, который находится примерно в одном неудачном контракте от полной катастрофы. Вместе с геологом он отправляется в джунгли Индонезии, где якобы находит большое месторождение золота. А дальше начинаются большие деньги, Уолл-стрит и закономерный вопрос: а было ли золото вообще?

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает всего 41%. Главная похвала досталась Мэттью Макконахи – критики признали его перевоплощение гораздо более интересным, чем сам фильм, который называли неровным.

"Золото": смотреть трейлер

"Код "Красный"" 2018

Жанр: шпионская драма, триллер

IMDb: 6,4

Тихая пожилая женщина Джоан Стэнли однажды утром узнает, что пенсия закончилась – к ней приходят спецслужбы. Ее подозревают в том, что на протяжении десятилетий она передавала Советскому Союзу секретную информацию о ядерных разработках.

История вдохновлена реальной британской шпионкой Мелитой Норвуд, однако фильм снят по роману Дженни Руни и довольно существенно переписывает ее биографию. Настоящая Норвуд, например, не была физиком, как героиня фильма.

Что говорят критики: здесь все суровее – всего 30% на Rotten Tomatoes. Историю называли невероятно интересной, но сам фильм – слишком медленным и пресным для материала о ядерных секретах и шпионаже. Даже Джуди Денч не смогла полностью спасти ситуацию.

"Код „Красный“": смотреть трейлер

"Прислуга" 2011

Жанр: драма

IMDb: 8,1

Миссисипи, 1960-е годы. Молодая Скитер мечтает стать писательницей и решает записать истории темнокожих женщин, которые годами работают прислугой в белых семьях. Здесь важное уточнение: "Прислуга" не основана на одной конкретной реальной истории. Это экранизация художественного романа Кэтрин Стокетт. В то же время писательница рассказывала, что на книгу повлияли ее детство в Миссисипи и отношения с темнокожими женщинами, которые работали в семьях американского Юга. Исторический фон сегрегации – вполне реальный.

Что говорят критики: 75% на Rotten Tomatoes. Фильм хвалили прежде всего за актрис – особенно Виолу Дэвис и Октавию Спенсер. В то же время часть критиков упрекала фильм в чрезмерно упрощенном и "голливудском" изображении расовых проблем того времени.

"Прислуга": смотреть трейлер

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