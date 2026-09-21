24 Канал зібрав 4 фільми, натхнені реальними історіями та історичними подіями.

"Лев" 2016

Жанр: біографічна драма

IMDb: 8,0

П’ятирічний Сару випадково засинає у потязі й опиняється за тисячі кілометрів від дому. Після життя на вулиці та притулку його всиновлює австралійська родина. Через 25 років дорослий Сару вирішує знайти біологічну сім’ю, маючи лише уривки дитячих спогадів і Google Earth. І так, це справжня історія Сару Брірлі, викладена ним у мемуарах.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 84%. Критики відзначають сильний акторський склад і те, що стрічка примудряється бути дуже сентиментальною, але не надто.

"Лев": дивитсиь трейлер

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"Золото" 2016

Жанр: пригодницька кримінальна драма

IMDb: 6,7

Кенні Веллс – бізнесмен, який перебуває приблизно за один невдалий контракт від повної катастрофи. Разом із геологом він вирушає до джунглів Індонезії, де нібито знаходить величезне родовище золота. А далі починаються великі гроші, Волл-стріт і закономірне питання: а золото взагалі було?

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає лише 41%. Головна похвала дісталася Метью Макконагі – критики визнали його перевтілення значно цікавішим за сам фільм, який називали нерівним.

"Золото": дивитись трейлер

"Код "Червоний" 2018

Жанр: шпигунська драма, трилер

IMDb: 6,4

Тиха літня жінка Джоан Стенлі одного ранку дізнається, що пенсія закінчилася – до неї приходять спецслужби. Її підозрюють у тому, що десятиліттями вона передавала Радянському Союзу секретну інформацію про ядерні розробки.

Історія натхнена реальною британською шпигункою Мелітою Норвуд, однак фільм знятий за романом Дженні Руні й досить суттєво переписує її біографію. Реальна Норвуд, наприклад, не була фізикинею, як героїня фільму.

Що кажуть критики: тут усе суворіше – лише 30% на Rotten Tomatoes. Історію називали неймовірно цікавою, але сам фільм – занадто повільним і прісним для матеріалу про ядерні секрети та шпигунство. Навіть Джуді Денч не змогла повністю врятувати ситуацію.

"Код "Червоний": дивитись трейлер

"Прислуга" 2011

Жанр: драма

IMDb: 8,1

Міссісіпі, 1960-ті. Молода Скітер мріє стати письменницею і вирішує записати історії темношкірих жінок, які роками працюють служницями у білих сім’ях. Тут важливе уточнення: "Прислуга" не заснована на одній конкретній реальній історії. Це екранізація художнього роману Кетрін Стокетт. Водночас письменниця розповідала, що на книгу вплинули її дитинство в Міссісіпі та стосунки з темношкірими жінками, які працювали в сім’ях американського Півдня. Історичний фон сегрегації – цілком реальний.

Що кажуть критики: 75% на Rotten Tomatoes. Стрічку хвалили насамперед за акторок – особливо Віолу Девіс та Октавію Спенсер. Водночас частина критиків дорікала фільму за надто спрощене й «голлівудське» зображення расових проблем того часу.

"Прислуга": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку захоплюючих детективів на вечір. Варто подивитись.