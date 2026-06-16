Поэтому, если у вас сейчас такое настроение, когда хочется чего-то эмоционального, то 24 Канал рекомендует обратить внимание именно на такие фильмы из списка.

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"До встречи с тобой", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

В центре истории – Луиза Кларк, молодая девушка, которая работает в кафе в маленьком британском городке. Она не знает, кем хочет быть и чем будет заниматься завтра. Однажды Лу теряет работу и решает попробовать что-то новое.

В поисках заработка соглашается стать сиделкой для Уилла Трейнора – богатого молодого человека, который после несчастного случая оказался почти полностью парализованным и утратил желание жить. Уилл планирует покончить с жизнью с помощью эвтаназии, но встреча с Лу становится для него неожиданным поворотом.

"До встречи с тобой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Прекрасный день в нашем районе", 2019

Рейтинг IMDb: 7,2

Журналист Ллойд известен своими резкими и разоблачительными статьями, из-за чего многие герои его материалов отказываются с ним сотрудничать. Редакция отправляет его взять короткое интервью у Фреда Роджерса – ведущего детской телепередачи, которого обожают миллионы.

Но жизнь журналиста буквально меняется во время разговора с популярным ведущим.

"Прекрасный день в нашем районе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Виновны звёзды", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

16-летняя Хейзел Грейс неизлечимо больна. Рак поразил её щитовидную железу, лёгкие, приковал к кислородному баллону и лишил надежды на нормальную жизнь. Ради родителей она начинает посещать группу поддержки, где больные делятся своими историями. Там девушка знакомится с Гасом Уолтерсом. Он был вынужден бросить баскетбол из-за потери ноги. Именно он помогает Хейзел понять, что болезнь не способна лишить её элементарных радостей жизни.

"Виновны звезды": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клянусь тобой, любимая", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Сарасвати – скромная и умная девушка, которую её собственная консервативная семья считает "серой мышкой". Отчаянно желая перемен, Сара обращается за помощью к своему соседу-бунтарю Индеру. Индер – парень с криминальным прошлым, который только что вернулся из тюрьмы. Из-за их общения возникает множество сплетен и недоразумений. Отец Сары отрекается от неё, проклиная и даже устраивая "похороны" живой дочери.

"Клянусь тобой, любимая": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отец", 2020

Рейтинг IMDb: 8,2

82-летний мужчина страдает деменцией. Сюжет разворачивается изнутри, позволяя зрителю ощутить мир глазами больного человека: события, лица и реальность постоянно меняются и путаются в сознании героя.

Он не понимает, где находится, путает свою квартиру с домом дочери, а людей – с незнакомцами или сводной младшей дочерью Люси.

"Отец": смотрите онлайн трейлер фильма

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