Тож якщо у вас зараз такий настрій, коли хочеться чогось емоційного, то 24 Канал рекомендує звернути увагу саме на такі фільми у списку.

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"До зустрічі з тобою", 2016

Рейтинг IMDb: 7,4

У центрі історії – Луїза Кларк, молода дівчина, яка працює в кафе у маленькому британському містечку. Вона не знає, ким хоче бути і що робитиме завтра. Одного дня Лу втрачає роботу і вирішує спробувати щось нове.

У пошуках заробітку погоджується стати доглядальницею для Вілла Трейнора – багатого молодого чоловіка, який після нещасного випадку став майже повністю паралізованим і втратив бажання жити. Вілл планує припинити своє життя за допомогою евтаназії, але зустріч з Лу стає для нього несподіваною зміною.

"До зустрічі з тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чудовий день у нашому районі", 2019

Рейтинг IMDb: 7,2

Журналіст Ллойд відомий своїми різкими та викривальними статтями, через що багато героїв його матеріалів відмовляються з ним співпрацювати. Редакція відправляє його взяти коротке інтерв'ю у Фреда Роджерса – ведучого дитячої телепередачі, якого обожнюють мільйони.

Та життя журналіста буквально змінюється під час розмови з популярним ведучим.

"Чудовий день у нашому районі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Винні зірки", 2014

Рейтинг IMDb: 7,6

16-річна Гейзел Грейс невиліковно хвора. Рак вразив її щитовидну залозу, легені, прикував до кисневого балона та позбавив надії на нормальне життя. Заради батьків вона починає ходити до групи підтримки, де хворі діляться своїми історіями. Там дівчина знайомиться з Гасом Уолтерсом. Він був змушений залишити баскетбол через втрату ноги. Саме він допомагає Гейзел зрозуміти, що хвороба не здатна позбавити елементарних радощів життя.

"Винні зірки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клянусь тобою, кохана", 2016

Рейтинг IMDb: 7,6

Сарасваті – скромна та розумна дівчина, яку власна консервативна родина вважає "сірою мишкою". Відчайдушно бажаючи змін, Сару звертається за допомогою до свого сусіда-бунтаря Індера. Індер – хлопець із кримінальним минулим, який тільки-но повернувся з в'язниці. Через їхнє спілкування виникає безліч пліток та непорозумінь. Батько Сару відрікається від неї, проклинаючи та навіть влаштовуючи "похорон" живій доньці.

"Клянусь тобою, кохана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батько", 2020

Рейтинг IMDb: 8,2

82-річний чоловік страждає на деменцію. Сюжет розгортається зсередини, дозволяючи глядачеві відчути світ очима хворої людини: події, обличчя та реальність постійно змінюються і плутаються у свідомості героя.

Він не розуміє, де знаходиться, плутає свою квартиру з будинком доньки, а людей – з чужинцями або зведеною молодшою донькою Люсі.

"Батько": дивіться онлайн трейлер фільму

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