Документалисты создали ряд проектов, рассказывающих подробнее, как о легендарных музыкантах, уже умерших, так и о современных артистах, которые борются с российской оккупацией. Один из таких фильмов уже 12 сентября на больших экранах страны – "Вооруженные песней" американского режиссера Райана Смита. Кино 24 и кинокомпания "Артхаус Трафик" подготовили список документальных проектов об украинских звездах.

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"Вооруженные песней"

Эта документальная лента расскажет о таких артистах как Святослав Вакарчук ("Океан Эльзы"), Светлана Тарабарова, Андрей Хлывнюк ("Бумбокс"), Николай Серга, оперный певец Сергей Иванчюк, Марко Галаневич ("ДахаБраха"), Василий Крячок (дирижер Львовской национальной филармонии), Саша Чемеров (The Gitas), Екатерина (Птичка) Полищук и скрипач Моисей Бондаренко. Каждый из артистов имею свою уникальную историю, которой поделится со зрителями на большом экране. Автором фильма выступил американский режиссер и продюсер Райан Смит.

"Вооруженные песней": смотрите онлайн трейлер фильма

"В. Сильвестров"

Это полнометражный документальный фильм авторства Сергея Буковского. Лента рассказывает о самом ярком представителе современной композиторской школы, Валентина Сильвестрова. Документальный фильм вышел в 2020 году и вошел в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Лента состоит из трех частей: "Вирус выразительности", "Зона памяти" и "Alleluia". Каждая из них рассказывает об особом периоде жизни композитора.

"В. Сильвестров": смотрите онлайн трейлер фильма

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Документальная биографическая драма режиссера Артема Григоряна и продюсеров Марии Яремчук и Максима Сердюка рассказывает историю первой украинской поп-звезды Назария Яремчука. Документальный фильм относительно недавно покорил украинские кинотеатры. Главным показателем успеха новой ленты является то, что фильм самым кассовым документальным фильмом в истории украинского кинематографа, собрав в прокате почти 11 миллионов гривен.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Усатый фанк"

"Усатый фанк" – это документальная лента, которая рассказывает не об одном, а о целой плеяде уникальных украинских групп, которые появились в СССР в конце 1960-х. Фильм исследует феномен так называемого "усатого фанка" – знакового явления "золотой эпохи" украинской поп-музыки и рассказывает о таких группах, как "Смеричка", "Свитязь", "Арника", "Кобза", "Узоры путей", "Март", "Колокола", "Водограй" и другие. Режиссером фильма выступил Александр Ковш, а автором Виталий Бардецкий.

"Усатый фанк": смотрите онлайн трейлер фильма

"Розы. Фильм Кабаре"

Документальная лента о музыкальном фрик-кабаре Dakh Daughters Band. Фильм вышел в прокат в 2021 году. Лента исследует различные стороны современного кабаре и истории семи артисток, которые собственно входят в группу Dakh Daughters. Режиссером ленты выступила Ирэна Стеценко, а производством занимался украинский продакшн DGTL RLGN.

"Розы. Фильм Кабаре": смотрите онлайн трейлер фильма

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