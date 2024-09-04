Документалісти створили ряд проєктів, що розказують детальніше, як про легендарних музикантів, що вже померли, так і про сучасних артистів, які борються з російською окупацією. Один з таких фільмів вже 12 вересня на великих екранах країни – "Озброєні піснею" американського режисера Раяна Сміта. Кіно 24 та кінокомпанія "Артхаус Трафік" підготували список документальних проєктів про українських зірок.

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"Озброєні піснею"

Ця документальна стрічка розкаже про таких артистів як Святослав Вакарчук ("Океан Ельзи"), Світлана Тарабарова, Андрій Хливнюк ("Бумбокс"), Миколай Сєрга, оперний співак Сергій Іванчюк, Марко Галаневич («ДахаБраха»), Василь Крячок (диригент Львівської національної філармонії), Саша Чемеров (The Gitas), Катерина (Пташка) Поліщук та скрипаль Моісей Бондаренко. Кожен з артистів маю свою унікальну історію, якою поділиться із глядачами на великому екрані. Автором фільму виступив американський режисер й продюсер Раян Сміт.

"Озброєні піснею": дивіться онлайн трейлер фільму

"В. Сильвестров"

Це повнометражний документальний фільм авторства Сергія Буковського. Стрічка розповідає про найяскравішого представника сучасної композиторської школи, Валентина Сильвестрова. Документальний фільм вийшов у 2020 році й увійшов до списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Стрічка складається з трьох частин: "Вірус виразності", "Зона пам'яті" та "Alleluia". Кожна з них розповідає про особливий період життя композитора.

"В. Сильвестров": дивіться онлайн трейлер фільму

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Документальна біографічна драма режисера Артема Григоряна та продюсерів Марії Яремчук і Максима Сердюка розказує історію першої української попзірки Назарія Яремчука. Документальний фільм відносно нещодавно підкорив українські кінотеатри. Головним показником успіху нової стрічки є те, що фільм найкасовішим документальним фільмом в історії українського кінематографа, зібравши в прокаті майже 11 мільйонів гривень.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вусатий фанк"

"Вусатий фанк" – це документальна стрічка, яка розповідає не про одного, а про цілу плеяду унікальних українських гуртів, які з'явились в СРСР наприкінці 1960-х. Фільм досліджує феномен так званого "вусатого фанку" – знакового явища "золотої епохи" української попмузики та розповідає про такі гурти, як "Смерічка", "Світязь", "Арніка", "Кобза", "Візерунки шляхів", "Березень", "Дзвони", "Водограй" та інші. Режисером фільму виступив Олександр Ковш, а автором Віталій Бардецький.

"Вусатий фанк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рози. Фільм Кабаре"

Документальна стрічка про музичне фрік-кабаре Dakh Daughters Band. Фільм вийшов у прокат у 2021 році. Стрічка досліджує різні сторони сучасного кабаре та історії семи артисток, які власне входять до гурту Dakh Daughters. Режисеркою стрічки виступила Ірена Стеценко, а виробництвом займався український продакшн DGTL RLGN.

"Рози. Фільм Кабаре": дивіться онлайн трейлер фільму

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