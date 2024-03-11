Кино 24 предлагает 3 фильма на музыкальную тематику. Выбирайте, что хочет смотреть ваша душа и наслаждайтесь просмотром хорошего кино.

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"Звук металла", 2019

Эта кинолента показывает жизнь музыканта, что теряет одну из важнейших частиц самого себя.

Главный герой – барабанщик малоизвестной рок-группы по имени Рубен. Музыка для него это жизнь, частичка самого себя. Со временем парень замечает, что его слух постепенно ухудшается и он рискует остаться полностью глухим.

Без преувеличений, такая ситуация это ктастрофа всей жизни для Рубена. Музыкант на распутье, поскольку он оказался перед сложным выбором – потерять способность слышать, или оставить дело всей его жизни?

"Звук металла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги", 2020

В 2020 году мир увидел киноленту "Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги" о главном международном песенном конкурсе. К слову, в фильме снялась и украинская певица Джамала, которая в 2016 принесла победу Украине в Евровидении, исполняя песню "1944".

По сюжету, главные герои киноленты Ларс Эриксон, которого играл Уилл Феррелл и Сигрит Эриксдоттир, роль которой исполняла Рэйчел МакАдамс, всю жизнь жили в Исландии, и их мечтой было участие в конурсе "Евровидение".

Они музыканты, которые не собирают стадионы, а выступают в местных пабах со своей аниматорской группой и восторг это не то, что вызывают они среди присутствующих чаще всего. Но однажды судьба преподносит им шанс проявить себя и прославиться на весь мир.

Их страна решает принять участие в ежегодном европейском музыкальном конкурсе "Евровидение", где за победу будут соревноваться более 40 стран.

По мнению местных властей, достойным кандидатом как раз является эксцентричный дуэт "Огненная сага", состоящий из Ларса и Сигрит.

Герои в восторге от такой новости и решения, поскольку и мечта, к которой они шли с самого детства, оказалась осуществимой. Однако путь на конкурс для двух любителей музыки оказывается не таким простым. Перед ними стоит задача: создать удивительную сагу о любви, что займет много времени и сил. У пары много конкурентов и бороться с ними чрезвычайно сложно, но конкурсантов не пугают ни расходы на костюмы, ни недосыпание, а это означает лишь одно – у них есть твердое намерение победить.

"Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Боги гэви-метала", 2022

Фильм "Боги гэви-металла" рассказывает историю подростков, решивших создать гэви-метал группу.

Скромный юноша Кевин является аутсайдером в своей школе. Свое свободное время он посвящает музыке, а именно игре на барабанах. Вместе со своим другом он решил создать гэви-метал группу и стремятся принять участие в музыкальной битве.

Однако ребятам нужны еще другие участники в их группу. Выбор падает на виолончелистку Эмили, которая давно нравится Кевину. Однако, внешний вид юной музыкантки, а также ее стиль одежды довольно далеки от провокационного стиля металлистов.

Эта кинолента полна юмором и большим количеством музыки.

"Боги гэви-метала": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому музыка и кино имеют неразрывную связь между собой. Добавляйте в свой список для просмотра киноленты на музыкальную тематику и о потраченном на просмотр времени вы точно не пожалеете.