Кіно 24 пропонує 3 фільми на музичну тематику. Обирайте, що хоче дивитися ваша душа та насолоджуйтесь переглядом гарного кіно.

Дивіться також Для весняних вечорів: 5 високорейтингових мінісеріалів з небанальним сюжетом

"Звук металу", 2019

Ця кінострічка показує життя музиканта, що втрачає одну з найважливіших частинок самого себе.

Головний герой – барабанщик маловідомого рок-гурту на ім'я Рубен. Музика для нього це життя, частинка самого себе. Згодом хлопець помічає, що його слух поступово погіршується і він ризикує залишитися повністю глухим.

Без перебільшень, така ситуація це ктастрофа всього життя для Рубена. Музикант на роздоріжжі, оскільки він опинився перед складним вибором – втратити здатність чути, або залишити справу усього його життя?

"Звук металу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", 2020

У 2020 році світ побачив кінострічку "Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогняної саги" про головний міжнародний пісенний конкурс. До слова, у фільмі знялася і українська співачка Джамала, яка у 2016 принесла перемогу Україні в Євробаченні, виконуючи пісню "1944".

За сюжетом, головні герої кінострічки Ларс Еріксон, якого грав Вілл Феррелл і Сігріт Еріксдоттір, роль якої виконувала Рейчел МакАдамс, все життя жили в Ісландії, і їхньою мрією була участь в конурсі "Євробачення".

Вони музиканти, які не збирають стадіони, а виступають у місцевих пабах зі своєю аніматорською групою і захоплення це не те, що викликають вони серед присутніх найчастіше. Але одного разу доля підносить їм шанс проявити себе і прославитися на весь світ.

Їхня країна вирішує взяти участь у щорічному європейському музичному конкурсі "Євробачення", де за перемогу змагатимуться понад 40 країн.

На думку місцевої влади, гідним кандидатом якраз є ексцентричний дует "Вогняна сага", що складається з Ларса і Сігріт.

Герої у захваті від такої новини та рішення, оскільки та мрія, до якої вони йшли з самого дитинства, виявилася здійсненною. Проте шлях на конкурс для двох любителів музики виявляється не таким простим. Перед ними стоїть завдання: створити дивовижну сагу про любов, що забере багато часу і сил. В пари багато конкурентів і боротися з ними надзвичайно складно, але конкурсантів не лякають ні витрати на костюми, ні недосипання, а це означає лише одне – у них є твердий намір перемогти.

"Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги": дивіться онлайн трейлер фільму

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

"Боги геві-металу", 2022

Фільм "Боги геві-металу" розповідає історію підлітків, що вирішили створити геві-метал гурт.

Скромний юнак Кевін є аутсайдером у своїй школі. Свій вільний час він присвячує музиці, а саме грі на барабанах. Разом зі своїм другом він вирішив створити геві-метал гурт і прагнуть взяти участь у музичній битві.

Однак хлопцям потрібні ще інші учасники в їхню групу. Вибір падає на віолончелістку Емілі, яка давно подобається Кевіну. Проте, зовнішній вигляд юної музикантки, а також її стиль одягу досить далекі від провокаційного стилю металістів.

Ця кінострічка сповнена гумором та великою кількістю музикою.

"Боги геві-металу": дивіться онлайн трейлер фільму

Відтак музика і кіно мають нерозривний зв'язок між собою. Додавайте у свій список для перегляду кінострічки на музичну тематику і про витрачений на перегляд час ви точно не пошкодуєте.