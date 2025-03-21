Заставляют сердце биться быстрее: 3 динамичных фильма с сумасшедшими погонями и перестрелками

Если вы любите адреналин и взрывные экшн-сцены, то вам точно стоит посмотреть соответствующие фильмы. В мире кино есть много лент, где машины мчатся на бешеной скорости, а главные герои выходят сухими из воды даже после самых опасных сражений.

Кино 24 подготовил подборку самых динамичных фильмов, которые подарят настоящий заряд адреналина. Эти ленты не дадут вам оторваться от экрана.

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"Фуриоза: Безумный Макс. Сага" (2024)

Юную Фуриозу похищают из родного дома, поэтому теперь она должна путешествовать с Ордой байкеров, которую возглавляет Дементус. Однажды команда нашла загадочную Цитадель Бессмертного Джо. Дементус хочет забрать ресурсы, которые там хранились. Впрочем, этот план проваливается, потому что армия Бессмертного Джо не готова отдавать то, что им принадлежит. Зрители будут наблюдать за предысторией Фуриозы, которая неустанно стремится вернуться домой, пока мир вокруг нее разрушается.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите трейлер фильма онлайн

Обратите внимание! Если вы являетесь поклонником острых сюжетов и первоклассных экшенов, то предлагаем ознакомиться с подборкой лучших шпионских сериалов.

"На драйве" (2017)

В центре сюжета – молодой парень, по прозвищу Малыш, который имеет феноменальные навыки вождения. Он работает водителем для бандитов, которым помогает убегать с места преступления. Из-за старого долга перед криминальным боссом Доком мужчина вынужден участвовать в опасных ограблениях. Однако случилось неожиданное – Малыш влюбился в официантку Дебору, поэтому хочет покинуть преступный мир, но его не отпускают. Последнее задание превращается в хаос, где все выходит из-под контроля, а главный герой должен сделать важный выбор.

"На драйве": смотрите трейлер фильма онлайн

"Джон Уик" (2014)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Джона Уика, наемного убийцы, который оставил преступный мир ради любви. После смерти жены он получает от нее последний подарок – маленький щенок, который становится его единственным утешением в жизни. Однажды сына российского криминального босса поражает роскошный Mustang 1969 Джона. Когда Вик отказывается продать авто, бандиты похищают эту машину и убивают его собаку.

"Джон Уик": смотрите трейлер фильма онлайн

Воры еще не знают, что уже разбудили самого опасного киллера. Джон возвращается в игру, чтобы отомстить, и его имя снова начинает пугать всех в криминальном мире.