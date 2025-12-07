24 Канал знает, какие фильмы сейчас лучше всего выбрать для просмотра на выходные, поэтому поспешите узнать названия самых интересных лент о зимних приключениях.

Что посмотреть на выходных?

"Джек Фрост", 1998

Рейтинг IMDb: 5,5

Главный герой – музыкант Джек Фрост, который постоянно занят и мало времени проводит с сыном. Однажды он трагически погибает в автокатастрофе. Через год мальчик находит старую волшебную гармонику, дует в нее – и Джек возвращается... в виде снеговика.

Теперь отец в новом, необычном теле пытается исправить ошибки прошлого, провести время с сыном и попрощаться правильно.

"Джек Фрост": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф", 2005

Рейтинг IMDb: 6,9

Четверо детей – Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси – во время войны попадают в магическую страну Нарнию через старый шкаф. Там правит Белая ведьма, которая наложила заклятие "вечной зимы без Рождества". Дети встречают льва Аслана, настоящего правителя Нарнии, и становятся частью борьбы добра со злом.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Белоснежка и охотник", 2012

Рейтинг IMDb: 6,1

Король женится на прекрасной Равенне, но уже на следующий день она его убивает и захватывает власть. Женщина обладает темной магией и поддерживает молодость, забирая жизненную силу у девушек.

Белоснежку, дочь короля, мачеха запирает в башне на много лет. Но когда зеркало говорит Равенне, что Белоснежка единственная, кто может ее победить, королева приказывает убить девушку.

Белоснежка убегает в Темный лес, где ее невозможно выследить обычными способами. Равенна нанимает охотника – закаленного мужчину, который знает этот лес. Но, встретив Белоснежку, он отказывается ее убивать и становится защитником девушки. На своем пути они находят союзников – гномов и затерянных рыцарей королевства.

"Белоснежка и охотник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путешествие к Рождественской звезде", 2012

Рейтинг IMDb: 5,8

Однажды принцесса исчезает, пытаясь найти легендарную Рождественскую звезду. Король в отчаянии проклинает звезду, и с тех пор королевство страдает от мрака и печали.

Девочка Соня, которая убегала от воров, случайно попадает в королевство. Она узнает историю принцессы и решает найти Рождественскую звезду сама. Но на пути ее ждут приключения: встречи с троллями, колдуньями, волшебными лесами и опасностями.

"Путешествие к Рождественской звезде": смотрите онлайн отрывок фильма

