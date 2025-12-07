24 Канал знає, які фільми зараз найкраще обрати для перегляду на вихідні, тому поспішіть дізнатись назви найцікавіших стрічок про зимові пригоди.

До теми Найтепліша різдвяна комедія на Netflix, яка закохала у себе українських глядачів

Що подивитись на вихідних?

"Джек Фрост", 1998

Рейтинг IMDb: 5,5

Головний герой – музикант Джек Фрост, який постійно зайнятий і мало часу проводить із сином. Одного дня він трагічно гине в автокатастрофі. Через рік хлопчик знаходить стару чарівну гармоніку, дмухає в неї – і Джек повертається… у вигляді сніговика.

Тепер батько в новому, незвичному тілі намагається виправити помилки минулого, провести час зі сином та попрощатися правильно.

"Джек Фрост": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа", 2005

Рейтинг IMDb: 6,9

Четверо дітей – Пітер, Сьюзен, Едмунд і Люсі – під час війни потрапляють у магічну країну Нарнію через стару шафу. Там править Біла відьма, яка наклала закляття "вічної зими без Різдва". Діти зустрічають лева Аслана, справжнього правителя Нарнії, та стають частиною боротьби добра зі злом.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і шафа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Білосніжка і мисливець", 2012

Рейтинг IMDb: 6,1

Король одружується з прекрасною Равенною, але вже наступного дня вона його вбиває й захоплює владу. Жінка володіє темною магією та підтримує молодість, забираючи життєву силу у дівчат.

Білосніжку, доньку короля, мачуха замикає у вежі на багато років. Та коли дзеркало говорить Равенні, що Білосніжка єдина, хто може її перемогти, королева наказує вбити дівчину.

Білосніжка тікає до Темного лісу, де її неможливо вистежити звичайними способами. Равенна наймає мисливця – загартованого чоловіка, який знає цей ліс. Але, зустрівши Білосніжку, він відмовляється її вбивати й стає захисником дівчини. На своєму шляху вони знаходять союзників – гномів і загублених рицарів королівства.

"Білосніжка і мисливець": дивіться онлайн трейлер фільму

"Подорож до Різдвяної зірки", 2012

Рейтинг IMDb: 5,8

Одного разу принцеса зникає, намагаючись знайти легендарну Різдвяну зірку. Король у відчаї проклинає зірку, і відтоді королівство потерпає від мороку й смутку.

Дівчинка Соня, яка тікала від злодіїв, випадково потрапляє до королівства. Вона дізнається історію принцеси й вирішує знайти Різдвяну зірку сама. Та на шляху на неї чекають пригоди: зустрічі з тролями, чаклунками, чарівними лісами та небезпеками.

"Подорож до Різдвяної зірки": дивіться онлайн уривок фільму

А ось ще 5 комедій, які зуміють підняти настрій з перших хвилин перегляду.