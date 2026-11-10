Их высмеивали и не понимали: фильмы, которые сегодня обожает весь мир

24 Канал собрал фильмы, которые не смогли покорить зрителей во время премьеры, однако впоследствии получили второй шанс и стали настоящими кинематографическими легендами.

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"Побег из Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9,3/10

Жанр: драма, криминал.

Иногда настоящее признание приходит тогда, когда его уже почти не ждут. Так произошло с фильмом Фрэнка Дарабонта, который сегодня занимает первое место в рейтинге лучших картин IMDb. Во время премьерного проката картина не смогла собрать большую аудиторию, а ее показы затмили более громкие конкуренты, в частности "Форрест Гамп" и "Криминальное чтиво". Несмотря на семь номинаций на "Оскар", картина не стала кассовым хитом. Ситуацию изменили VHS и телевизионные показы: зрители начали открывать для себя историю, которая напоминает, что даже в самых мрачных обстоятельствах человек может не потерять надежду. Так фильм постепенно превратился в одну из самых любимых картин мирового кинематографа.

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Смотрите трейлер фильма "Побег из Шоушенка" онлайн:

"Бегущий по лезвию" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: фантастика, триллер, драма.

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Ридли Скотт создал будущее, которое впоследствии стало визуальным ориентиром для десятков фантастических фильмов, но в 1982 году зрители не спешили восхищаться его работой. "Бегущий по лезвию" получил смешанные отзывы критиков и не оправдал финансовых ожиданий студии. На фоне яркого успеха "Инопланетянина" Стивена Спилберга мрачная атмосфера, медленный темп и сложные философские вопросы картины казались слишком необычными. Однако видеопрокат дал фильму вторую жизнь. Со временем зрители оценили ее невероятную эстетику, музыку Вангелиса и размышления о том, что на самом деле делает нас людьми. Теперь этот фильм считают одним из самых влиятельных в жанре научной фантастики.

Смотрите трейлер фильма "Бегущий по лезвию" онлайн:

"Что-то" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Жанр: ужасы, фантастика, детектив.

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Сегодня практические спецэффекты этого фильма впечатляют даже тех, кто вырос на современных технологиях, но в свое время именно они стали одной из причин негативной реакции на картину. Работу Джона Карпентера раскритиковали за чрезмерную жестокость, а в прокате она не смогла оправдать ожиданий. Дополнительным ударом стала конкуренция с "Пришельцем", который тем же летом привлек внимание массовой аудитории. Однако история о недоверии, страхе и неизвестном постепенно обрела своих поклонников на рынке домашнего видео. Особого внимания заслуживает работа художников по спецэффектам: жуткие перевоплощения существа до сих пор остаются примером того, как можно напугать зрителя без чрезмерного использования компьютерной графики. Теперь "Нечто" регулярно попадает в списки лучших фильмов ужасов.

Смотрите трейлер фильма "Нечто" онлайн:

"Бойцовский клуб" (1999)

Рейтинг IMDb: 8,8/10

Жанр: драма, триллер, криминал.

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Фильм, который сегодня цитируют и обсуждают из-за его неожиданного финала, в свое время не оправдал ожиданий киностудии. Даже присутствие Брэда Питта и Эдварда Нортона не помогло "Бойцовскому клубу" стать большим кассовым хитом. При бюджете около 63 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате примерно 102 миллиона, а ее провокационная тематика и неоднозначное восприятие критиками не способствовали мгновенному успеху. Однако после выхода на DVD картина Дэвида Финчера начала набирать популярность. Ее смелый взгляд на потребительство, кризис идентичности и общественные ожидания оказался гораздо ближе зрителям, чем можно было предвидеть во время премьеры. Впоследствии фильм получил статус культового, а его финальный поворот до сих пор остается одним из самых известных в кино.

Смотрите трейлер фильма "Бойцовский клуб" онлайн:

"Донни Дарко" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,0/10

Жанр: драма, фантастика, триллер, детектив.

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Гигантский кролик в жутком костюме, загадочные видения и ощущение приближающегося конца света – такой необычный набор не помог дебютной работе Ричарда Келли сразу найти свою аудиторию. После выхода в американский прокат "Донни Дарко" собрал всего около 1,5 миллиона долларов, а широкой огласке помешал и непростой контекст премьеры после терактов 11 сентября. Однако история на этом не закончилась. Ночные кинопоказы, активное обсуждение среди поклонников и выход на DVD постепенно превратили картину в один из самых известных культовых фильмов начала 2000-х. Особую роль в этом сыграли атмосфера картины, музыка и неоднозначность ее финала, который и сегодня провоцирует зрителей на собственные интерпретации.

Смотрите трейлер фильма "Донни Дарко" онлайн:

А еще больше ностальгии подарят "фильмы 2000-х, ", которые вернут миллениалов в беззаботные времена юности.