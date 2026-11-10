Їх висміювали й не розуміли: фільми, які сьогодні обожнює весь світ

24 Канал зібрав фільми, які не змогли підкорити глядачів під час прем'єри, проте згодом отримали другий шанс і перетворилися на справжні кінематографічні легенди.

Adv

популярні відео

"Втеча з Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9,3/10

Жанр: драма, кримінал.

Іноді справжнє визнання приходить тоді, коли його вже майже не чекають. Так сталося з фільмом Френка Дарабонта, який сьогодні посідає перше місце в рейтингу найкращих стрічок IMDb. Під час прем'єрного прокату картина не змогла зібрати великої аудиторії, а її покази затьмарили гучніші конкуренти, зокрема "Форрест Ґамп" і "Кримінальне чтиво". Попри сім номінацій на "Оскар", стрічка не стала касовим хітом. Ситуацію змінили VHS та телевізійні покази: глядачі почали відкривати для себе історію, яка нагадує, що навіть за найтемніших обставин людина може не втратити надію. Так фільм поступово перетворився на одну з найулюбленіших картин світового кінематографа.

Реклама

Дивіться трейлер фільму "Втеча з Шоушенка" онлайн:

"Той, хто біжить по лезу" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: фантастика, трилер, драма.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рідлі Скотт створив майбутнє, яке згодом стало візуальним орієнтиром для десятків фантастичних стрічок, але в 1982 році глядачі не поспішали захоплюватися його роботою. "Той, хто біжить по лезу" отримав змішані відгуки критиків і не виправдав фінансових очікувань студії. На тлі яскравого успіху "Інопланетянина" Стівена Спілберга похмура атмосфера, повільний темп і складні філософські питання стрічки здавалися надто незвичними. Проте домашнє відео дало картині друге життя. З часом глядачі оцінили її неймовірну естетику, музику Вангеліса та роздуми про те, що насправді робить нас людьми. Тепер цей фільм вважають одним із найвпливовіших у жанрі наукової фантастики.

Дивіться трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу" онлайн:

Реклама

"Щось" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Жанр: жахи, фантастика, детектив.

Сьогодні практичні спецефекти цього фільму вражають навіть тих, хто виріс на сучасних технологіях, але свого часу саме вони стали однією з причин негативної реакції на стрічку. Роботу Джона Карпентера розкритикували за надмірну жорстокість, а в прокаті вона не змогла виправдати очікувань. Додатковим ударом стала конкуренція з "Інопланетянином", який того ж літа захопив увагу масової аудиторії. Однак історія про недовіру, страх і невідоме поступово знайшла своїх прихильників на домашньому відео. Особливої уваги заслуговує робота художників зі спецефектів: моторошні перевтілення істоти досі залишаються прикладом того, як можна налякати глядача без надмірної кількості комп'ютерної графіки. Тепер "Щось" регулярно потрапляє до списків найкращих фільмів жахів.

Дивіться трейлер фільму "Щось" онлайн:

"Бійцівський клуб" (1999)

Рейтинг IMDb: 8,8/10

Жанр: драма, трилер, кримінал.

Реклама

Фільм, який сьогодні розбирають на цитати та обговорюють через його несподіваний фінал, свого часу не виправдав очікувань кіностудії. Навіть присутність Бреда Пітта та Едварда Нортона не допомогла "Бійцівському клубу" стати великим касовим хітом. За бюджету близько 63 мільйонів доларів стрічка зібрала у світовому прокаті приблизно 102 мільйони, а її провокаційна тематика й неоднозначне сприйняття критиками не сприяли миттєвому успіху. Проте після виходу на DVD картина Девіда Фінчера почала набувати популярності. Її сміливий погляд на споживацтво, кризу ідентичності та суспільні очікування виявився значно ближчим глядачам, ніж можна було передбачити під час прем'єри. Згодом стрічка отримала статус культової, а її фінальний поворот і досі залишається одним із найвідоміших у кіно.

Дивіться трейлер фільму "Бійцівський клуб" онлайн:

"Донні Дарко" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,0/10

Жанр: драма, фантастика, трилер, детектив.

Реклама

Гігантський кролик у моторошному костюмі, загадкові видіння та відчуття наближення кінця світу – такий незвичний набір не допоміг дебютній роботі Річарда Келлі одразу знайти свою аудиторію. Після виходу в американський прокат "Донні Дарко" зібрав лише близько 1,5 мільйона доларів, а широкому розголосу завадив і непростий контекст прем'єри після терактів 11 вересня. Однак історія на цьому не завершилася. Нічні кінопокази, активне обговорення серед шанувальників і вихід на DVD поступово перетворили стрічку на один із найвідоміших культових фільмів початку 2000-х. Особливу роль у цьому зіграли атмосфера картини, музика та неоднозначність її фіналу, який і сьогодні провокує глядачів на власні трактування.

Дивіться трейлер фільму "Донні Дарко" онлайн:

А ще більше ностальгії подарують фільми 2000-х, які повернуть міленіалів у безтурботні часи юності.