3 блестящих фильма с Расселом Кроу, которые держат в напряжении до финальных титров

7 апреля знаменитый Рассел Кроу отмечает свой День рождения. Актеру исполнился 61 год.

Поэтому когда, как не сегодня выбирать для просмотра ленты, в которых сыграл талантливый артист. В подборке Кино 24 мы собрали для вас топовые триллеры и боевики, в которых сыграл Рассел.

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"Экзорцист Ватикана"

Это история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. В центре сюжета абсолютно жуткий рассказ. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь упорно пыталась скрыть.

"Экзорцист Ватикана": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отряд дельта форс"

В центре сюжета отряд американского спецподразделения, который тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. Неожиданно ситуация принимает неожиданный оборот, и бойцы вынуждены вступить в бой с большими силами противника, после чего живым остается лишь сержант Кинни – молодой морпех.

"Отряд дельта форс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спящие псы"

По сюжету, бывший детектив по расследованию убийств проходит лечение провалов в памяти. После того, как он почувствовал изменения в своей голове, мужчина пересматривает дело десятилетней давности. Оно связано с тяжелым убийством профессора колледжа. На этот раз дело наберет еще большего количества красок.

"Спящие псы": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, если вы не любите боевики или триллеры, то мы собрали для вас 3 смешные комедийные фильмы для всей семьи.