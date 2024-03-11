Американская актриса получила золотую статуэтку за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные создания". Это уже второй "Оскар" в карьере кинозвезды. Кино 24 собрало 5 лучших ролей Эммы Стоун, которые показывают невероятный талант одной из самых популярных актрис в Голливуде.

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"Легкомысленная я", 2010

В последние годы Эмма Стоун все больше утверждается в статусе серьезной драматической актрисы. Однако стоит заметить, что свой актерский путь она начинала с ролей именно в комедийных фильмах. Одной из таких лент, где она сыграла комедийную роль, была "Легкомысленная я".

Сюжет рассказывает историю остроумной 17-летней девушки Олив. Главная героиня очень милая, но в то же время неприметная старшеклассница. Ситуацию изменит случайный обман. Девушка солгала подруге о своем первом сексуальном опыте.

Впоследствии сплетни разлетаются по всей школе и портят репутацию Олив. Однако девушка находит способ изменить скверную ситуацию в свою пользу.

"Легкомысленная я": смотрите онлайн трейлер фильма

"Круэлла", 2021

"Круэлла" – один из высокорейтинговых фильмов студии Disney.

По сюжету, события фильма происходят в Лондоне в 70-х годах прошлого столетия. Эстрелла, которую сыграла Эмма Стоун, – амбициозная молодая девушка, которая уверена в том, что непременно добьется успеха. Она веселая и харизматичная, любящая свободу.

На своем жизненном пути девушка знакомится с с двумя уличными воришками, Хорасом и Джаспером. Трио мечтает о лучшей жизни и устраивают свою жизнь в годы, когда процветал панк-рок.

Девушка пробует свои силы в дизайнерском искусстве, где ей понадобится чрезвычайное чувство стиля и вкуса. Вскоре работами Эстелы заинтересовалась баронесса фон Хельман, высокомерная дама, законодателя моды в городе. Но после встречи со строгой баронессой, жизнь главной героини киноленты меняется кардинальным образом.

"Круэлла": смотрите онлайн трейлер фильма

"Битва полов", 2017

Кинолента "Битва полов" это – увлекательная спортивная драма о теннисе. По сюжету, события фильма развиваются в 70-х годах. Несмотря на то, что в те времена теннис уже был одним из самых популярных видов спорта в Штатах, к женским турнирам спонсоры и организаторы относились не слишком тепло.

Эмма Стоун играет одну из лучших теннисисток своего времени Билли Джин Кинг, которая раз и навсегда доказала право женщины играть на равных с мужчиной. Бобби Риггс, ветеран тенниса, всегда высмеивал претензии женщин в этом виде спорта, которые хотели получить награды, права и призовые деньги на одном с мужчинами уровне.

Он открыто говорил, что ни одна женщина не сравнится с мужской точностью и результатами. Своими высказываниями он нарвался на прямой вызов Билли Джин. Девушка не имела желания ввязываться в авантюру, но осознала, что на кону не только призовые, но и нечто большее, а значит, что надо бороться.

"Битва полов": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Ла-Ла Ленд", 2016

Эта рейтинговая музыкальная мелодрама для настоящих романтиков входит в списки самых кассовых фильмов. Именно эта кинолента принесла Оскар Эмме Стоун.

В центре сюжета – история Мии и Себа, которые живут в Лос-Анджелесе и мечтают о всемирной славе и признании. Она – молодая амбициозная актриса, которая мечтает о карьере голливудской кинозвезды. В свое свободное время девушка всегда ходит на бесконечные кастинги и прослушивания, не теряя надежду однажды получить свою звездную роль. Он – молодой и талантливый пианист, который мечтает стать признанным композитором и открыть свой джаз-клуб.

Судьба сводит этих двух вместе, заставляя два сердца биться с новой силой. Герои влюбляются и всячески поддерживают друг у друга в воплощении своих мечтаний. Однако настоящее испытание их любви придет вместе с успехом.

"Ла-Ла Ленд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Алоха", 2015

"Алоха" – ромком от режиссера Кэмерона Кроу. Это легкая история о соперничестве старой и новой любви.

Военный подрядчик Брайан Джилкрест едет на Гавайи для контроля запуска спутника и проследить, чтобы все прошло без особых приключений. Но там он знакомится с очень симпатичной девушкой, которая волею случая оказывается еще и его куратором.

Сперва у них были исключительно рабочие отношения, однако постепенно проявилась и симпатия. Но неожиданно Брайан встречает свою давнюю любовь Трейси, к которой, как ему кажется, у него еще остались прежние чувства. Как эти молодые люди будут выходить из сложившейся ситуации,?

"Алоха": смотрите онлайн трейлер фильма

Интересные сюжеты, невероятная игра – это все в себе сочетают фильмы, в которых сыграла актриса Эмма Стоун. Поэтому, приготовьте что-то вкусненькое и наслаждайтесь фильмами из подборки Кино 24.