Легкие фильмы на вечер, которые помогут снять напряжение
Жизненные проблемы, неприятные ситуации или тяжелый день на работе очень часто выматывают как морально, так и физически. Чтобы хоть немного снять напряжение, стоит найти способ качественно отдохнуть.
24 Канал предлагает один из вариантов – включить легкий фильм, который поможет расслабиться.
"Мы – Миллеры", 2013
Рейтинг IMDb: 7,0
Дэвид – мелкий мошенник. Чтобы провезти через границу большую партию наркотиков, он создает себе фальшивую семью. Его женой становится известная стриптизерша, дочерью – соседская стерва, сыном – местный тупица. Их задача – не провалиться на границе.
"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мачо и ботан", 2012
Рейтинг IMDb: 7,2
Два молодых полицейских, Шмидт и Дженко, получают задание поймать наркоторговцев. Для этого они снова становятся учениками в школе. В стенах учебного заведения их роли меняются: ботаник становится популярным, а бывший мачо теряет авторитет.
"Мачо и ботан": смотрите онлайн трейлер фильма
"Затерянный город", 2022
Рейтинг IMDb: 6,1
Писательница Лоретта Сейдж отправляется в промотур своей книги в компании Алана. Но внезапно ее похищает сумасшедший миллиардер, убежденный, что женщина точно знает, как найти сокровища из ее книг. Спутник писательницы отправляется на ее поиски.
"Затерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма
"Охотник за наследством", 2026
Рейтинг IMDb: 6,5
После смерти матери Беккет Редфеллоу узнает, что он претендует на колоссальное наследство в 28 миллиардов долларов. Проблема лишь в том, что между ним и капиталом стоят семь других наследников, которые даже не подозревают о существовании конкурента.
"Охотник за наследством": смотрите онлайн трейлер фильма
"Спасатели Малибу", 2019
Рейтинг IMDb: 5,7
Подросток Тайлер попадает в команду вместе с другими сверстниками, которых считают неудачниками. Группе предстоит доказать, что они чего-то стоят, и продолжить борьбу за право занять главную спасательную вышку на пляже в Калифорнии.
"Спасатели Малибу": смотрите онлайн трейлер фильма
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